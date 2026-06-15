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PCA zamietol veľkú časť žaloby Kyjeva na Moskvu pre Kerčský prieliv
Rusko podľa súdu porušilo niektoré námorné normy, pretože nevykonalo náležité environmentálne hodnotenia.
Autor TASR
Haag 15. júna (TASR) - Medzinárodná súdna organizácia Stály arbitrážny dvor (PCA) potvrdila, že Rusko porušilo niektoré námorné normy počas výstavby mosta cez Kerčský prieliv, ktorý spája ruskú pevninu s anektovaným Krymom. Zároveň zamietol tvrdenia Ukrajiny, že Moskva sa nezákonne snaží udržať prieliv pod svojou výhradnou kontrolou. PCA zverejnil rozsudok v pondelok, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
PCA so sídlom v Haagu prijal prípad v roku 2016 po tom, čo Moskva začala výstavbu 19-kilometrového mosta spájajúceho anektovaný Krym s ruskou pevninou. Z procesných dôvodov zamietol veľkú časť obvinení Kyjeva týkajúcich sa kontroly Ruska nad prielivom. PCA vyniesol rozsudok 22. apríla, no jeho znenie zverejnil až v pondelok.
Rusko podľa súdu porušilo niektoré námorné normy, pretože nevykonalo náležité environmentálne hodnotenia. Päťčlenný arbitrážny senát nepriznal žiadnej strane odškodnenie a obe strany musia znášať vlastné právne náklady.
Prípad bol jedným z viacerých konaní, ktoré Kyjev inicioval proti Rusku pre anexiu Krymu v roku 2014 a rozsiahlu inváziu Moskvy v roku 2022. Most cez Kerčský prieliv je v súčasnosti kľúčový pre dodávky paliva, potravín a iných produktov na Krym, kde sa nachádza prístav Sevastopol so základňou ruskej Čiernomorskej flotily. Po úspešných útokoch Kyjeva však Moskva presunula značnú časť najcennejších lodí do iných čiernomorských prístavov, najmä do Novorossijska.
PCA so sídlom v Haagu prijal prípad v roku 2016 po tom, čo Moskva začala výstavbu 19-kilometrového mosta spájajúceho anektovaný Krym s ruskou pevninou. Z procesných dôvodov zamietol veľkú časť obvinení Kyjeva týkajúcich sa kontroly Ruska nad prielivom. PCA vyniesol rozsudok 22. apríla, no jeho znenie zverejnil až v pondelok.
Rusko podľa súdu porušilo niektoré námorné normy, pretože nevykonalo náležité environmentálne hodnotenia. Päťčlenný arbitrážny senát nepriznal žiadnej strane odškodnenie a obe strany musia znášať vlastné právne náklady.
Prípad bol jedným z viacerých konaní, ktoré Kyjev inicioval proti Rusku pre anexiu Krymu v roku 2014 a rozsiahlu inváziu Moskvy v roku 2022. Most cez Kerčský prieliv je v súčasnosti kľúčový pre dodávky paliva, potravín a iných produktov na Krym, kde sa nachádza prístav Sevastopol so základňou ruskej Čiernomorskej flotily. Po úspešných útokoch Kyjeva však Moskva presunula značnú časť najcennejších lodí do iných čiernomorských prístavov, najmä do Novorossijska.