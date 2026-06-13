< sekcia Zahraničie
Pchjongjang kritizoval vyhlásenie Soulu a EÚ o spolupráci KĽDR a Ruska
Zároveň vyzvali Moskvu a Pchjongjang, aby okamžite pozastavili všetky takéto aktivity a dodržiavali Chartu OSN a všetky príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.
Autor TASR
Pchjongjang 13. júna (TASR) - Severná Kórea v sobotu kritizovala spoločné vyhlásenie Južnej Kórey a Európskej únie, v ktorom odsúdili vojenské vzťahy Pchjongjangu a Moskvy počas vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Odsudzujeme podporu tretích strán, najmä KĽDR, ktorá umožňuje Rusku udržiavať jeho vojnu agresie proti Ukrajine. Dôrazne odsudzujeme nelegálnu vojenskú spoluprácu medzi Ruskom a KĽDR,“ uviedli v stredu vo vyhlásení EÚ a Južná Kórea počas návštevy juhokórejského prezidenta I Če-mjonga v Bruseli.
Zároveň vyzvali Moskvu a Pchjongjang, aby okamžite pozastavili všetky takéto aktivity a dodržiavali Chartu OSN a všetky príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.
Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo na toto vyhlásenie a uviedlo, že spolupráca s Ruskom je „prejavom zvrchovaných práv“. Spoločné vyhlásenie rezort označil za „jasné zasahovanie do suverenity nášho štátu a závažný nepriateľský čin“.
Ministerstvo vo vyhlásení, ktoré zverejnila severokórejská tlačová agentúra KCNA, taktiež zopakovalo, že Južná Kórea je pre KĽDR hlavným „nepriateľským štátom“.
Soul je podľa rezortu „obľúbená dýka“ Washingtonu v jeho údajných snahách o „inváziu... ázijského kontinentu“. AFP konštatuje, že išlo o zjavný odkaz na tvrdenia veliteľa amerických síl v Južnej Kórei Xaviera Brunsona, ktorý minulý mesiac označil túto krajinu za „dýku v srdci Ázie“.
Severná Kórea a Čína odsúdili vyhlásenia Brunsona, ktoré podľa nich odrážajú stratégiu USA zameranú na obmedzenie vplyvu Pekingu.
Severokórejský vodca Kim Čong-un posilnil spojenectvo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a Pchjongjang po podpísaní dohody o vzájomnej obrane s Moskvou vyslal podľa dostupných informácií na podporu ruskej armády vo vojne proti Ukrajine približne 15.000 vojakov s cieľom pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z ruskej Kurskej oblasti. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uviedli, že pri bojoch zomrelo viac ako 6000 vojakov z KĽDR.
„Odsudzujeme podporu tretích strán, najmä KĽDR, ktorá umožňuje Rusku udržiavať jeho vojnu agresie proti Ukrajine. Dôrazne odsudzujeme nelegálnu vojenskú spoluprácu medzi Ruskom a KĽDR,“ uviedli v stredu vo vyhlásení EÚ a Južná Kórea počas návštevy juhokórejského prezidenta I Če-mjonga v Bruseli.
Zároveň vyzvali Moskvu a Pchjongjang, aby okamžite pozastavili všetky takéto aktivity a dodržiavali Chartu OSN a všetky príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.
Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo na toto vyhlásenie a uviedlo, že spolupráca s Ruskom je „prejavom zvrchovaných práv“. Spoločné vyhlásenie rezort označil za „jasné zasahovanie do suverenity nášho štátu a závažný nepriateľský čin“.
Ministerstvo vo vyhlásení, ktoré zverejnila severokórejská tlačová agentúra KCNA, taktiež zopakovalo, že Južná Kórea je pre KĽDR hlavným „nepriateľským štátom“.
Soul je podľa rezortu „obľúbená dýka“ Washingtonu v jeho údajných snahách o „inváziu... ázijského kontinentu“. AFP konštatuje, že išlo o zjavný odkaz na tvrdenia veliteľa amerických síl v Južnej Kórei Xaviera Brunsona, ktorý minulý mesiac označil túto krajinu za „dýku v srdci Ázie“.
Severná Kórea a Čína odsúdili vyhlásenia Brunsona, ktoré podľa nich odrážajú stratégiu USA zameranú na obmedzenie vplyvu Pekingu.
Severokórejský vodca Kim Čong-un posilnil spojenectvo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a Pchjongjang po podpísaní dohody o vzájomnej obrane s Moskvou vyslal podľa dostupných informácií na podporu ruskej armády vo vojne proti Ukrajine približne 15.000 vojakov s cieľom pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z ruskej Kurskej oblasti. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uviedli, že pri bojoch zomrelo viac ako 6000 vojakov z KĽDR.