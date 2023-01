Pedagógovia pokračujú v protestoch pochodom z Miškovca do Budapešti

Budapešť 2. januára (TASR) - Maďarskí učitelia pokračujú v sérii vlaňajších protestov šesťdňovým pochodom z Miškovca do Budapešti, ktorý sa podľa spravodajského servera Index.hu začal v pondelok.



Cieľom pochodu je poukázať na nedostatky v oblasti vzdelávania a zorganizoval ho Odborový zväz pedagógov (PSZ) v spolupráci s občianskymi hnutiami Učil by som (Tanítanék) a noÁr.



Organizátori pred pochodom uviedli, že v januári sa vydajú na pochod od Gymnázia Hermana Ottóa v Miškolci ku Gymnáziu Ferenca Kölcseyho v Budapešti, kde na jeseň prepustili prvých päť protestujúcich učiteľov.



Pochod má podľa plánov trvať šesť dní, pričom v popoludňajších hodinách budú jeho účastníci diskutovať na fórach.



V rámci posledného vlaňajšieho protestu sa tisícka študentov 9. decembra zhromaždila v Budapešti pred budovou centrály verejnoprávnych médií MTVA na Kunigundinej ulici. Študenti vtedy ostro kritizovali fungovanie masmédií a hovorili o zastrašovaní zo strany vládnej moci.



Séria celoštátnych protestov pedagógov sa začala vlani v januári. Podporili ich študenti, žiaci, rodičia a viaceré občianske združenia a hnutia. Tisíce učiteľov sa zúčastnili 26. novembra na celoštátnej demonštrácii, v rámci ktorej odovzdali petíciu ministerstvu vnútra. Požiadavky zhrnuté v deväťbodovom dokumente podpísalo 112.000 pedagogických zamestnancov.



Celoštátny štrajk učiteľov, ktorý vyhlásili Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) a PSZ, sa konal 8. decembra.



Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, kým na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)