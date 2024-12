Pedersen: Sýria sa v nedeľu ocitla v prelomovom momente

Moskva/Peking/Washinton/Ammán 8. decembra (TASR) - V reakcii na zosadenie režimu Bašára Asada v Sýrii islamistickými povstalcami Spojené štáty v nedeľu oznámili, že budú naďalej udržiavať svoju prítomnosť vo východnej Sýrii a prijmú opatrenia potrebné na to, aby zabránili oživeniu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).



Na bezpečnostnej konferencii Manama Dialogue to - podľa agentúry Reuters citovanej TASR - uviedol zástupca námestníka ministra obrany USA pre Blízky východ Daniel Shapiro.



Niekoľko hodín po tom, čo sýrski povstalci oznámili, že zvrhli Asadov režim, Shapiro vyzval všetky strany, aby chránili civilistov, najmä menšiny, a rešpektovali normy medzinárodného práva.



Veľvyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen uviedol, že Sýria sa v nedeľu ocitla v "prelomovom momente". Dlhotrvajúcu občiansku vojnu v Sýrii Pedersen opísal ako "temnú kapitolu, (ktorá) zanechala hlboké jazvy". Dodal, že "dnes s opatrnou nádejou očakávame začiatok novej éry – éry mieru, zmierenia, dôstojnosti a inklúzie pre všetkých Sýrčanov".



Pedersen vo svojom vyhlásení priznal, že pred Sýriou sú teraz veľké výzvy. Zdôraznil však "jasnú túžbu vyjadrenú miliónmi Sýrčanov", aby prechodné opatrenia boli inkluzívne a aby sýrske inštitúcie naďalej fungovali.



Vyzval preto Sýrčanov, aby pri snahe o prestavbu svojej spoločnosti uprednostňovali dialóg, jednotu a rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv.



Podľa Pedersena treba sýrskemu ľudu pomôcť realizovať jeho túžby a obnoviť zjednotenú Sýriu. Tlmočil súčasne želanie mnohých Sýrčanov, vrátane príslušníkov ozbrojených skupín a ľudí z platforiem občianskej spoločnosti, aby v Sýrii nedošlo k vyrovnávaniu si účtov. Apeloval preto na všetky ozbrojené zložky, aby "dodržiavali zákon a poriadok, chránili civilistov a rešpektovali verejné inštitúcie".



Pád Asadovho režimu v nedeľu privítala aj Británia, ktorá však tiež ústami podpredsedníčky vlády Angely Raynerovej apelovala na ochranu civilistov a infraštruktúry a zdôraznila nutnosť obnoviť v regióne stabilitu. Zdôraznila, že v Sýrii "musíme mať politické riešenie, keď vláda bude konať v záujme sýrskeho ľudu", nie ako za asadovského režimu a tyranie.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu vyjadrilo nádej, že Sýria sa "čo najskôr vráti k stabilite". Peking súčasne dodal, že Sýria by mala zaistiť bezpečnosť čínskych inštitúcií a personálu. Čínske veľvyslanectvo v Sýrii bude pokračovať v prevádzke, uviedla vláda v Pekingu.



Ruské vedenie zatiaľ správy o páde Asadovho režimu nekomentovalo, ale podpredseda hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačev upozornil, že Sýrčania sa budú teraz budú musieť s občianskou vojnou vyrovnať vlastnými silami. Vysvetlil, že je nepravdepodobné, že by Rusko v takýchto podmienkach poskytlo Sýrii podporu.



Kosačev označil udalosti, ktoré sa odohrali v Sýrii, za "tragédiu pre všetkých", pričom za hlavnú úlohu Ruska momentálne označil zaistenie bezpečnosti ruských občanov nachádzajúcich sa v Sýrii vrátane vojenského personálu, ktorý "je tam v záujme Sýrie, jej suverenity a územnej celistvosti".



Podľa názoru Kosačeva "to najhoršie v Sýrii ešte len príde". "Sýria je veľmi zložitý príbeh, tak či onak, občianska vojna sa dnes neskončí, stretáva sa tam príliš veľa záujmov príliš veľa proti sebe stojacich síl, vrátane otvorene teroristických skupín," objasnil Kosačev.



Extrémizmus a terorizmus zostávajú hlavným problémom Sýrie aj podľa diplomatického poradcu prezidenta Spojených arabských emirátov (SAE), ktorý súčasne dodal, že nemá informácie, či sa Bašár Asad po úteku zo Sýrie nachádza na území SAE. Doplnil, že Asad nevyužil "záchranné lano", ktoré mu predtým ponúkali rôzne arabské krajiny vrátane Spojených arabských emirátov.



Jordánsko v nedeľu vo svojej reakcii na vývoj v Sýrii potvrdilo dôležitosť zachovania stability a bezpečnosti Sýrie.