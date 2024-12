Pedersen v Damasku vyzval na rýchle ukončenie sankcií voči Sýrii

Ženeva 15. decembra (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen pricestoval v nedeľu do sýrskej metropoly Damask - týždeň po zvrhnutí tamojšieho lídra Bašára Asada sýrskymi vzbúrencami - a vyzval na rýchle ukončenie západných sankcií voči Sýrii, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.



Sýrska vláda roky čelila prísnym sankciám zo strany Spojených štátov, Európskej únie i ďalších krajín v súvislosti s brutálnymi represáliami Asada voči pokojným protivládnym protestom v roku 2011, čo neskôr vyústilo do krvavej občianskej vojny v krajine,



V dôsledku tohto konfliktu zahynulo takmer pol milióna ľudí a z polovice predvojnovej 23-miliónovej populácie krajiny sa stali vysídlenci.



Rekonštrukciu do značnej miery zbrzdili sankcie, ktorých cieľom bolo zabrániť obnove poškodenej infraštruktúry a majetku v oblastiach ovládaných vládou bez politického riešenia.



"Dúfajme, že budeme svedkami rýchleho konca sankcií v záujme skutočného budovania Sýrie," povedal Pedersen novinárom v Damasku.



Osobitný vyslanec sa v sýrskej metropole stretne s novou dočasnou vládou vymenovanou opozičnými silami, ktoré pod vedením islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) zvrhli Asada.



HTS je Spojenými štátmi označená za teroristickú skupinu, čo by mohlo taktiež komplikovať snahy o rekonštrukciu krajiny, predstavitelia vo Washingtone však už naznačili, že administratíva dosluhujúceho prezidenta Joea Bidena zvažuje odstránenie tohto označenia.



Dočasná vláda v Sýrii bude zrejme úradovať do marca 2025, doposiaľ však nie je bezprostredne jasný proces, ktorým ju nahradí nová stála administratíva, pripomína AP.



"Musíme rozbehnúť politický proces, ktorý bude zahŕňať všetkých Sýrčanov," povedal Pedersen. "Tento proces samozrejme musia viesť samotní Sýrčania," upozornil.



Vyzval tiež na "spravodlivosť a potrestanie zločinov", ku ktorým došlo počas občianskej vojny v Sýrii, a apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo mieru humanitárnej pomoci.