Pedofilný chirurg: Súd ho uznal za vinného a odsúdil na 20 rokov

Paríž 28. mája (TASR) - Súd vo Francúzsku uznal v stredu lekára na dôchodku za vinného zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia 299 obetí a odsúdil ho na 20 rokov odňatia slobody. Väčšina obetí zneužívania boli maloletí, informoval na svojom webe denník Le Monde, píše TASR. Agentúra AFP dodala, že odsúdený sa proti rozsudku nechce odvolať.



Trest odňatia slobody zahŕňa aj 15 rokov sociálno-súdneho monitorovania a trvalý zákaz výkonu povolania lekára. Podľa verdiktu odsúdený môže o podmienečné prepustenie z väzenia požiadať až po odpykaní si dvoch tretín trestu.



Bývalý chirurg si už odpykáva 15-ročný trest odňatia slobody za znásilnenie susedy a ďalších maloletých, na ktorý ho odsúdil súd v meste Saintes v departemente Charente-Maritime ešte v roku 2020.



Pred vynesením rozsudku sa pred budovou súdu v Morbihane v departemente Vannes zišli obete zneužívania a ich príbuzní, ktorí mali v rukách transparenty žiadajúce pre bývalého lekára spravodlivý trest v mene 355 obetí - ide o celkový počet osôb, ktoré lekára Joëla Le Scouarneca (74) obvinili zo sexuálneho zneužívania.



Odsúdený chirurg počas súdnych pojednávaní vyzýval sudcov, aby voči nemu neboli zhovievaví. Žiadal, aby mu poskytli „možnosť stať sa lepším človekom a znovu získať tú časť ľudskosti“, ktorá mu „tak veľmi chýbala.“



Le Scouarnec sa 20. marca pred súdom priznal ku všetkým obvineniam a prevzal zodpovednosť aj za smrť dvoch obetí: jedna sa predávkovala liekmi, druhá sa obesila.



Generálny prokurátor Stéphane Kellenberger žiadal, aby odsúdený po výkone trestu nastúpil do špeciálneho centra pre sexuálnych delikventov, kam sa umiestňujú osoby nebezpečné pre spoločnosť z dôvodu závažných psychických porúch. Tejto požiadavke však súd nevyhovel - argumentoval odhodlaním odsúdeného polepšiť sa.



Spravodajský web France 24 upozornil, že tento súdny proces pravdepodobne nebude posledným pre tohto bývalého chirurga špecializujúceho sa na operácie brušnej dutiny. Prokuratúra v Loriente totiž začala voči nemu dve ďalšie dve vyšetrovania v prípadoch sexuálnych deliktov.



Le Scouarnec sa sexuálneho násilia na svojich pacientoch dopúšťal od roku 1989 do roku 2014, pričom vystriedal 30 nemocníc. Priemerný vek jeho obetí bol 11 rokov - najmladšia mala jeden rok a najstaršia 70. Lekár si viedol denníky, do ktorých zaznamenával svoje konanie vrátane mien svojich obetí. Práve z týchto dokumentov sa niektoré z jeho obetí dozvedeli, že boli pred niekoľkými desaťročiami znásilnené počas anestézie alebo zotavovania sa z operácie. Francúzske médiá pripustili, že obetí Le Scouarnecovho konania mohlo byť aj okolo 400, ale mnohé neboli identifikované alebo ich prípady sú podľa francúzskeho práva premlčané.



France 24 podotkla, že Le Scouarnecove obete a ich právnici kritizovali ľahostajnosť verejnosti vo Francúzsku i v zahraničí voči tomuto prípadu znásilňovania a pedofílie - najmä v porovnaní s celosvetovým pobúrením, aké vyvolal prípad Francúzky Gisle Pelicotovej, ktorú jej manžel roky dával znásilňovať neznámym mužom.