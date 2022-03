Pegasus Airlines a Air Astana pozastavujú všetky lety do Ruska

Istanbul/Nur-Sultan 11. marca (TASR) - Turecká letecká spoločnosť Pegasus Airlines a kazašské aerolínie Air Astana pozastavujú všetky lety do Ruskej federácie. V piatok o tom informovali agentúra DPA a televízia CNN.



Spoločnosť Air Astana vo vyhlásení uviedla, že "s úprimnou ľútosťou oznamuje, že z dôvodu zrušenia poistného krytia pre komerčné lety do Ruskej federácie, z nej a nad ňou sú všetky lety do Ruska s okamžitou platnosťou pozastavené".



Firma Pegasus Airlines oznámila, že pozastavuje lety od 13. do 27. marca s odvolaním sa na prevádzkové riziká a obmedzenia vyplývajúce z európskych sankcií voči Rusku.



CNN pripomenula, že ruský letecký sektor zasiahli sankcie Západu pre inváziu na Ukrajinu. Európska únia sa rozhodla zatvoriť svoj vzdušný priestor pre ruské stroje. Výrobcovia Boeing a Airbus zastavili dodávky komponentov do krajiny. Ruská vlajková letecká spoločnosť Aeroflot 8. marca pozastavila premávku na všetkých svojich medzinárodných linkách.