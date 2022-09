Rada Európy neuzná referendá na okupovaných ukrajinských územiach

Brusel/Štrasburg 21. septembra (TASR) - Generálna tajomníčka Rady Európy (RE) Marija Pejčinovičová Buričová v stredu uviedla, že odmieta takzvané referendá na okupovaných ukrajinských územiach, ktoré majú v priebehu toho týždňa prebehnúť v Doneckej a Luhanskej republike a v Chersonskej a Záporožskej oblasti.



Konanie referend v termíne od 23. do 27. septembra oznámili v utorok predstavitelia samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej –, ako aj Ruskom dosadení zástupcovia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny.



Generálna tajomníčka 46-člennej Rady Európy vo svojom oficiálnom vyhlásení spresnila, že "takzvané referendá" na ukrajinských územiach, ktoré sú okupované ruskými silami, sú iba ďalšou eskaláciou konfliktu a pokračujúcim porušovaním územnej celistvosti Ukrajiny.



"Takéto referendá, konané so zbraňami v rukách okupačných síl a nerešpektujúce základné demokratické princípy, nemožno ani akceptovať, ani uznať. Odmietame takýto výsmech demokracii a opätovne potvrdzujeme náš záväzok voči nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti nášho členského štátu Ukrajina v rámci jeho medzinárodne uznávaných hraníc," uviedla Pejčinovičová Buričová.



Šéfka Rady Európy zároveň opätovne vyzvala na ukončenie konfliktu a návrat k mieru v Európe.



Rada Európy so sídlom v Štrasburgu je medzinárodná organizácia nezávislá od Európskej únie. Funguje na princípe diskusie a hľadania spoločných riešení v hospodárskych, spoločenských, kultúrnych, vedeckých, právnych a administratívnych otázkach a v udržovaní a rozvoji základných ľudských práv a slobôd.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)