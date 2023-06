Pekarová Adamová: ČR, SR, Rakúsko sú pripravené pomôcť Gruzínsku do EÚ

Tbilisi/Praha 6. júna (TASR) - Česko, Slovensko a Rakúsko sú pripravené poskytnúť Gruzínsku skúsenosti a podporu na jeho ceste do EÚ. Na spoločnej návšteve s predstaviteľmi parlamentov krajín Slavkovského formátu (S3) to uviedla predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR Markéta Pekarová Adamová, informuje spravodajkyňa TASR.



Úspešná integrácia Gruzínska do štruktúr EÚ si podľa nej vyžaduje uskutočnenie mnohých náročných a nie vždy populárnych reforiem. Sú však nutné nielen pre EÚ, ale predovšetkým pre samotných Gruzíncov, myslí si šéfka českej snemovne.



"ČR si týmto procesom už prešla a spolu s Rakúskom a Slovenskom je pripravená našim gruzínskym priateľom poskytnúť svoje skúsenosti a na ceste k nášmu spoločnému európskemu cieľu ich všemožne podporovať," vyhlásila Pekarová Adamová, ktorá Gruzínsko navštívila spolu s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom a šéfom rakúskej Národnej rady Wolfgangom Sobotkom. Vyzdvihla, že išlo o prvú spoločnú zahraničnú cestu v tomto zložení.



V hlavnom meste Tbilisi v pondelok rokovali s predsedom gruzínskeho parlamentu Šalvom Papuašvilim, s gruzínskou prezidentkou Salome Zurabišviliovou a premiérom Iraklim Garibašvilim. Cieľom spoločnej pracovnej cesty bolo podporiť prozápadné smerovanie Gruzínska a jeho územnú celistvosť. S miestnymi politickými predstaviteľmi však parlamentní lídri krajín S3 hovorili aj o sporných témach, napríklad o problémoch so slobodou slova, kontroverzných výrokoch gruzínskych politikov či politickej polarizácii.



V utorok delegácia navštívila obec Odzisi, ktorá sa nachádza pri hranici Ruskom okupovaného územia Južného Osetska. "Chceme tu vyslať jasný a silný signál Rusku. Nerešpektovanie územnej celistvosti Gruzínska je absolútne neprijateľné," povedala Pekarová Adamová. Pripomenula, že podobným spôsobom Rusko porušuje medzinárodné právo aj v Moldavsku a na Ukrajine.



"História sa opakuje, ak sa z nej nepoučíme. Gruzínsko sa chcelo vymaniť z ruského vplyvu. Kremeľ preto prepadol gruzínske územia Južného Osetska a Abcházska," uviedla predsedníčka PSP ČR. Miesto, ktoré spoločne s Kollárom a Sobotkom navštívili, je podľa nej pripomienkou, že zlu sa nemôže ustupovať, pretože inak postúpi ďalej.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)