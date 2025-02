Pekarová Adamová nebude kandidovať v parlamentných voľbách

Milí přátelé,



po důkladné úvaze jsem se rozhodla nekandidovat v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Mé důvody jsou čistě zdravotního charakteru. Můj současný zdravotní stav mi neumožňuje účastnit se náročné předvolební kampaně, lékaři mi to naopak důrazně… — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 18, 2025

Praha 18. februára (TASR) - Predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová nebude kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Rozhodnutie oznámila v utorok na sociálnej sieti X a zdôvodnila to zdravotnými problémami. Stranu TOP 09 bude viesť do novembrového snemu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.napísala Pekarová Adamová.Dodala, že rozhodnutie pre ňu nebolo jednoduché. V utorok ho oznámila predsedníctvu strany TOP 09 a dala k dispozícii aj funkciu predsedníčky strany. Vedenie ju podľa jej slov podporilo a vyjadrilo prianie, aby vo funkcii zotrvala do konca mandátu v novembri tohto roka.Český premiér Petr Fiala, ktorého strana ODS tvorí spolu s TOP 09 a KDU-ČSL koalíciu Spolu, jej rozhodnutie komentoval slovami, že mu to je ľúto.ocenil šéfku dolnej komory Fiala a vyzdvihol jej zásluhy na fungovaní koalície Spolu.Voľby do Poslaneckej snemovne sa v Česku uskutočnia v druhej polovici septembra.(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)