Pekarová Adamová: Obrannú zmluvu s USA chceme ratifikovať čo najskôr

Praha 28. apríla (TASR) - Česká vláda sa usiluje o rýchlu ratifikáciu zmluvy o obrannej spolupráci (DCA) so Spojenými štátmi. Podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne parlamentu ČR Markéty Pekarovej Adamovej by sa to mohlo stihnúť ešte do leta. TASR správu prevzala v piatok zo spravodajského portálu Seznam Zprávy.



"Zmluvu o obrannej spolupráci sa budeme snažiť zaradiť do programu Poslaneckej snemovne čo najskôr. Ideálne by bolo stihnúť ratifikáciu do prázdnin," uviedla politička.



DCA, ktorej znenie zverejnilo vo štvrtok ministerstvo obrany ČR, upravuje právne postavenie amerických vojakov pri ich budúcom pôsobení na českom území. Nové je napríklad vymedzenie miest, kde môžu americkí vojaci pôsobiť: ide o vojenské letiská v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a Pardubiciach či v logistickom centre v Mošnove.



O schválení DCA informoval po stredajšom rokovaní českej vlády premiér Petr Fiala s tým, že uzavretie tejto zmluvy posilní bezpečnosť Česka v nepokojných časoch a v nestabilnom medzinárodnom prostredí.



Podľa ministerky obrany ČR Jany Černochovej dohoda umožní aj intenzívnejšiu praktickú spoluprácu medzi českou a americkou armádou. Jej schváleniu kabinetom predchádzal takmer rok intenzívnych rokovaní medzi českou a americkou stranou.



Pre podpis dohody sa aktuálne hľadá vhodný termín. Potom ju predložia obom komorám parlamentu na prerokovanie a vyslovenie súhlasu s ratifikáciou a nakoniec prezidentovi Petrovi Pavlovi, ktorý ju ratifikuje.



Zatiaľ nie je jasné, v akom formáte bude zmluva podpísaná. Za Česko ju bude potvrdzovať ministerka Černochová. Za USA ju podpíše buď tiež šéf rezortu obrany, alebo - v skromnejšej variante - americký veľvyslanec v Prahe Bijan Sabet.



Súbežne s Českom o zmluve rokujú Dáni, Fíni a Švédi. DCA už schválili Poľsko, Maďarsko či Slovensko.