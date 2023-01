Pekarová Adamová ocenila volebnú účasť, v druhom kole podporila Pavla

Praha 14. januára (TASR) - Predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová považuje za jednu z dôležitých správ veľkú volebnú účasť. Chce oceniť každého, kto prišiel k voľbám a verí, že ľudia prídu aj k druhému kolu. TASR o tom v sobotu informuje podľa spravodajskej televízie ČT24.



Pekarová Adamová vyjadrila podporu Petrovi Pavlovi, ktorý po sčítaní takmer všetkých hlasov v prvom kole skončil na prvom mieste. Ocenila tiež neúspešných kandidátov Danušu Nerudovú a Pavla Fischera. Andrej Babiš podľa nej na tlačovej konferencií k priebežným výsledkom prvého kola prezidentských volieb "pľul jedovaté sliny".



Účasť v prvom kole presiahla 68 percent. Ide o najvyššiu účasť v prvom kole voľby prezidenta a tretiu najvyššiu volebnú účasť v histórii Česka po voľbách do snemovne v rokoch 1996 a 1998, píše ČT24.



Občania Českej republiky si mohli v piatok a v sobotu voliť v prvom kole volieb nového prezidenta alebo prezidentku. Volebné miestnosti sa zatvorili o 14.00 h. Svoj hlas mohlo odovzdať 8,3 milióna oprávnených voličov, o ktorých priazeň sa uchádzali ôsmi prezidentskí kandidáti. Do druhého kola postúpili Petr Pavel a Andrej Babiš. To sa uskutoční 27. a 28. januára.