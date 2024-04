Pekarová Adamová: Správny okamih na prijatie eura ČR premárnila

Praha 29. apríla (TASR) - Správny okamih na prijatie eura, ktorý využilo aj Slovensko, ČR premárnila. Spravodajkyni TASR to povedala predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová, ktorá však podľa vlastných slov verí, že Česko sa raz stane členom eurozóny. Slovensku sa podľa Pekarovej Adamovej vďaka euru viac darí lákať zahraničných investorov. V súvislosti s 20. výročím vstupu krajín do EÚ vyzdvihla nielen ekonomické, ale aj bezpečnostné výhody.



Prínosy členstva v Únii podľa nej vidno v ČR "na každom kroku". Okrem mnohých opravených miest po celej krajine je najväčším plusom jednotný trh a s tým súvisiaca prosperita. Za ďalší významný prínos označila bezpečnostné výhody.



"EÚ, respektíve jej predchodca EHS, vznikla práve preto, aby sa medzi európskymi krajinami už nebojovalo, a to sa tiež darí. A je vidieť, že mnoho tých, ktorí by radi rozšírili členské rady Európskej únie, by si práve tento dáždnik ochrany aj bezpečnostnú rovinu celej Únie želalo mať aj doma," vysvetlila Pekarová Adamová.



Apelovala tiež na dôležitosť rozšírenia EÚ napríklad o krajiny západného Balkánu. "Keď tieto štáty nechávame v určitej čakárni na členstvo v EÚ, ten priestor majú ambíciu a chuť zaplniť iné mocnosti, či už je to Rusko alebo Čína," uviedla s tým, že obe krajiny sú tam veľmi aktívne, čo je v neprospech EÚ.



Ani 20 rokov po vstupe do EÚ neprijalo Česko spoločnú európsku menu. Chýba tomu politický konsenzus a spoločnosť je podľa prieskumov väčšinovo tiež proti, vysvetlila Pekarová Adamová. Myslí si však, že debata o eure je v ČR zaťažená množstvom mýtov a neprávd.



"Ten správny čas a okamih, ktorý ste aj v rámci Slovenska využili, to okno príležitosti, sme premárnili. Nič však nie je stratené... Verím tomu, že hoci nám to trvá dlhšie a na tej ceste je mnoho odbočiek a prekážok, raz sa členom eurozóny staneme aj my," povedala Pekarová Adamová.



V posledných rokoch sa podľa nej ukazuje, že ani vlastná menová politika krajinu neochráni pred vysokou infláciou, čo býva najväčším argumentom zástancov koruny. Verejnú mienku by mohlo ovplyvniť aj to, že členom eurozóny vrátane Slovenska sa darí lákať zahraničných investorov, zdôraznila.













(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)