Pekarová Adamová: USA oceňujú jasný postoj ČR a jej pomoc Ukrajincom

Praha/Washington 25. mája (TASR) - Spojené štáty oceňujú jasný postoj Česka a jeho dlhodobú pomoc ukrajinským utečencom. Po stretnutí s americkými kongresmanmi to uviedla predsedníčka Poslaneckej snemovne ČR Markéta Pekarová Adamová. Hovorila s nimi o aktuálnych bezpečnostných témach a ich ekonomicko-politických dôsledkoch. TASR o tom informoval hovorca Pekarovej Adamovej Martin Churavý.



Šéfka dolnej komory českého parlamentu sa stretla so svojím americkým partnerom Kevinom McCarthym. Diskutovali o ruskej vojne na Ukrajine, podpore Kyjevu a širších dôsledkoch vojny v celom regióne. Pekarová Adamová sa podľa svojich slov poďakovala americkým partnerom za súčinnosť pri znižovaní energetickej závislosti Česka na Rusku, ktoré podľa nej dosialo práve vďaka dodávkam skvapalneného zemného plynu z USA. "Amerických zákonodarcov som tiež pozvala do Prahy na októbrový summit Krymskej platformy," dodala.



Vo Washingtone sa stretla aj s bývalou šéfkou Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou. "S niekdajšou šéfkou Snemovne nás spája nedávna skúsenosť z cesty na Taiwan. Zhodli sme sa, že pre demokratických partnerov po celom svete je životne dôležité zasadzovať sa o zachovanie medzinárodného poriadku založeného na spoločne rešpektovaných pravidlách a hodnotách," vyhlásila Pekarová Adamová. Stretla sa tiež s veľvyslankyňou Taiwanu vo Washingtone, pričom zdôraznila, že vzťahy Česka s Taiwanom sú mimoriadne.



"Dnes som mala tú česť stretnúť sa s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Českej republiky Markétou Pekarovou Adamovou a porozprávať sa s ňou o našom spoločnom záväzku voči demokracii – v našich krajinách, na Ukrajine, na Taiwane a vo svete," napísala na sociálnej sieti Twitter Pelosiová. Spoločne položili kvety k buste Václava Havla v Kapitole. Bývalá šéfka Snemovne reprezentantov vyzdvihla jeho odkaz ochrancu slobody a bojovníka za ľudské práva.



Pekarová Adamová je v Spojených štátoch aj s ministerkou pre vedu, výskum a inovácie Helenou Langšádlovou, s ktorou otvorili americko-české podnikateľské fórum v štáte Maryland. Ten je podľa šéfky českej snemovne známy ako rýchlo sa rozvíjajúce centrum IT, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)