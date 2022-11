Pekarová Adamová: Väčšinové hlasovanie by malo byť krajnou možnosťou

Praha 14. novembra (TASR) - Väčšinové hlasovanie, hoci proti vôli jedného členského štátu, by malo byť celkom krajnou možnosťou. V súvislosti s diskusiou o možnej zmene spôsobu rozhodovania v Európskom parlamente to povedala predsedníčka českej Poslaneckej snemovne (PS ČR) Markéta Pekarová Adamová.



Vyjadrila sa tak na Konferencii parlamentných výborov pre európske záležitosti (COSAC) v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



Diskusia o tom, či je lepšie rozhodovanie konsenzom alebo väčšinovým hlasovaním je podľa predsedníčky veľmi potrebná. "Avšak, náš problém žiadna zmena pravidiel rozhodovania nevyrieši," vyhlásila.



Len výnimočne by sa podľa nej malo používať právo veta. "Ľahkosť, s akou niektoré štáty veto v kľúčových otázkach zahraničnej politiky používajú, je skutočne krajne nezodpovedná," uviedla Pekarová Adamová. Nachádzanie konsenzu a kompromisných riešení je podľa nej síce zdĺhavý a náročný proces, no je to jediný spôsob, ako môže EÚ dlhodobo fungovať.



Téma rozširovania EÚ nie je podľa jej slov konsenzuálna. "Je mi jasné, že mnoho Európanov má z rozširovania únie strach. Možno sa to týka aj niektorých v tejto sále," uviedla šéfka dolnej komory parlamentu ČR. Podľa nej je nutné vnímať celkový obraz Európy, ktorý sa od 90. rokov premenil. "Ak necháme kandidátske krajiny čakať pred našimi dverami, naša budúcnosť a prosperita tým len oslabí," dodala.



Ďalšou z tém, o ktorých budú politici na konferencii hovoriť, je európska strategická autonómia. "Súhlasím s tým, že je nevyhnutné, aby Európa znížila svoju závislosť najmä na niektorých častiach sveta a aby začala hrať aktívnejšiu rolu v oblasti bezpečnosti nielen vo svojom bezprostrednom okolí," povedala Pekarová Adamová. Nesmie to však podľa nej viesť k izolácii Európy. "Naši vyzývatelia vrátane komunistickej Číny sú stále asertívnejší a čeliť im môžeme len spoločne," dodala predsedníčka.



Na konferencii COSAC v Prahe sa zúčastňujú zástupcovia národných parlamentov, Európskeho parlamentu a tiež kandidátskych krajín. Medzi hosťami sú aj podpredsedovia EK Věra Jourová a Maroš Šefčovič.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)