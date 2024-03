Pekarová Adamová:Viac silných armád v NATO znamená bezpečnejšiu Európu

Praha 12. marca (TASR) - Čím viac silných armád v Severoatlantickej aliancii bude, tým bezpečnejšie môže v Česku a ďalších krajinách Európy byť. Význam NATO narastá a pre ČR je členstvo v ňom nevyhnutne dôležité. Spravodajkyni TASR to v rozhovore k 25. výročiu členstva ČR v Aliancii povedala predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová.



"Tvárou v tvár vojne na Ukrajine je nesmierne dôležité mať nad sebou tento ochranný dáždnik spoločnej obrany, pretože Rusko sa vôbec netají svojimi plánmi na to, že Ukrajina je len začiatok," povedala šéfka Snemovne. Kremeľ chce podľa nej strašiť Západ svojimi výrokmi. Zdôraznila, že ich však netreba podceňovať. "Nie je to len strašenie, sú to skutočné plány. Ak by sme to brali na ľahkú váhu, vystavujeme sa zbytočným rizikám a nebezpečenstvám," podotkla.



NATO je pre Česko podľa Pekarovej Adamovej nevyhnutne dôležité, pretože ako stredne veľký štát v Európe nemá schopnosť vybudovať si takú armádu, ktorá by bola schopná obstáť voči nepriateľovi, akým je Rusko. Pripomenula, že ani Ukrajina by sa bez západnej pomoci nedokázala účinne brániť.



"Jednoznačne je dobre, že sme členmi NATO, a mali by sme všetci plniť svoje záväzky. Vláda Petra Fialu tak činí. Modernizujeme armádu, vyzbrojujeme sa, sme silnejší než kedykoľvek predtým, ale stále je potrebné aj do budúcnosti na svojej odolnosti pracovať," apelovala predsedníčka dolnej komory parlamentu.



Požiadavku dávať dve percentá HDP na obranu považuje za legitímnu a v tejto súvislosti podľa nej nemožno spochybniť ani nedávne výroky amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Ten na jednom z predvolebných mítingov vyhlásil, že on by ako prezident USA nechránil členské krajiny NATO pred prípadnou agresiou zo strany Ruska, ak ony samy nebudú vynakladať dostatok finančných prostriedkov na svoju obranu.



Na druhej strane sú tieto slová spochybnením kolektívnej obrany a základov, na ktorých NATO stojí, myslí si Pekarová Adamová. "Keď to zjednoduším, správame sa podľa pravidla všetci za jedného, jeden za všetkých, a to je nesmierne dôležité udržať. Ak týmto ktokoľvek vysiela signál, že NATO nemusí byť takto jednotné a stabilné,... posilňuje tým chuť agresora pokúsiť sa o agresiu v budúcnosti," spresnila. Trump na mítingu vyhlásil, že nielenže by takéto štáty nechránil, ale Rusko by rovno povzbudil, nech si s nimi robí, čo chce.



Nedávny vstup Švédska do Aliancie považuje Pekarová Adamová za prínos pre všetky jej členské štáty. "Pokiaľ budú mať záujem ďalšie štáty, ktoré budú spĺňať podmienky a bude o ne záujem v rámci všetkých členských štátov Aliancie, tak by to bolo jedine dobre," povedala k možnému ďalšiemu rozširovaniu NATO.



Česko si v utorok pripomína 25 rokov od svojho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Členom zoskupenia sa stalo spoločne s Maďarskom a Poľskom. Išlo o prvé krajiny bývalého sovietskeho bloku v prvej vlne rozširovania Aliancie.