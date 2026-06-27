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PEKELNÉ HORÚČAVY:Teploty nad 35 °C postihnú v Európe 193 miliónov ľudí
Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko či Švajčiarsko zaznamenali počas tejto vlny horúčav nové teplotné rekordy.
Autor TASR
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Paríž 27. júna (TASR) - Najmenej 193 miliónov ľudí v Európe (s výnimkou Turecka) v sobotu postihnú teploty vyššie ako 35 stupňov Celzia a horúčavy nad 30 °C zažije viac ako 404 miliónov ľudí. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP, píše TASR.
Len v Nemecku by teploty nad 35 stupňov mali ovplyvniť približne 75 miliónov ľudí. Podobné horúčavy by v Maďarsku malo pocítiť viac ako deväť miliónov ľudí, teda takmer celá krajina.
Oproti piatku ide o podstatný nárast, nakoľko sa vlna horúčav zo západnej Európy postupne presúva na východ. Podľa predpovedí mali teploty nad 35 stupňov v piatok zasiahnúť 150 miliónov ľudí, horúčavy nad 30 °C malo pocítiť až 420 miliónov ľudí.
Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko či Švajčiarsko zaznamenali počas tejto vlny horúčav nové teplotné rekordy. Očakáva sa, že nezvyčajne vysoké teploty teraz postihnú aj rozsiahle časti ČR, Rakúska a Slovenska.
Analýza AFP vychádza z predpovedí Nemeckého meteorologického úradu a prognóz vývoja počtu obyvateľov z roku 2025 a je v súlade s údajmi rakúskej mimovládnej organizácie Klimadashboard.
Len v Nemecku by teploty nad 35 stupňov mali ovplyvniť približne 75 miliónov ľudí. Podobné horúčavy by v Maďarsku malo pocítiť viac ako deväť miliónov ľudí, teda takmer celá krajina.
Oproti piatku ide o podstatný nárast, nakoľko sa vlna horúčav zo západnej Európy postupne presúva na východ. Podľa predpovedí mali teploty nad 35 stupňov v piatok zasiahnúť 150 miliónov ľudí, horúčavy nad 30 °C malo pocítiť až 420 miliónov ľudí.
Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko či Švajčiarsko zaznamenali počas tejto vlny horúčav nové teplotné rekordy. Očakáva sa, že nezvyčajne vysoké teploty teraz postihnú aj rozsiahle časti ČR, Rakúska a Slovenska.
Analýza AFP vychádza z predpovedí Nemeckého meteorologického úradu a prognóz vývoja počtu obyvateľov z roku 2025 a je v súlade s údajmi rakúskej mimovládnej organizácie Klimadashboard.