Peking a Moskva kritizujú dohodu AUKUS o ponorkách s jadrovým pohonom

Peking/Moskva 14. marca (TASR) - Čína a Rusko v utorok kritizovali trojstrannú dohodu o spolupráci pri výstavbe ponoriek s jadrovým pohonom, ktorú v noci na utorok oznámili lídri Austrálie, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov - trojice štátov združených v bezpečnostnej aliancii AUKUS.



Ako informovala agentúra AFP, táto dohoda prichádza v čase, keď Čína napreduje v budovaní svojej vlastnej armády. Rusko zasa pokračuje vo vojne, ktorú pred rokom rozpútalo na Ukrajine.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin v reakcii vyhlásil, že "najnovšie spoločné vyhlásenie USA, Spojeného kráľovstva a Austrálie ukazuje, že tieto tri krajiny sa čoraz viac vydávajú na nesprávnu a nebezpečnú cestu v prospech vlastných geopolitických záujmov a úplne ignorujú obavy medzinárodného spoločenstva".



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok v reakcii na dohodu aliancie AUKUS obvinil Západ z podnecovania konfrontácie v ázijsko-tichomorskom regióne.



"Anglosaský svet vytvorením štruktúr, ako je AUKUS, a postupom vojenskej infraštruktúry NATO do Ázie vážne vsádza na dlhoročnú konfrontáciu" v regióne, tvrdil Lavrov v komentári pre televíziu.



Ako informovala spravodajská televízia CNN, americký prezident Joe Biden, austrálsky premiér Anthony Albanese a britský partner Rishi Sunak v spoločnom vyhlásení na vojenskej základni Point Loma pri San Diegu v štáte Kalifornia uviedli, že táto historická dohoda bude vychádzať z doterajšieho úsilia všetkých troch krajín o "udržanie mieru, stability a prosperity na celom svete".



Agentúra AFP objasnila, že Austrália v rámci dohody kupuje tri a možno až päť lodí triedy Virginia. Odhaduje sa, že náklady budú predstavovať 268 až 368 miliárd austrálskych dolárov (178 až 245 miliárd amerických dolárov) počas nasledujúcich troch desaťročí. Dohoda tiež v Austrálii povedie k vytvoreniu 20.000 pracovných miest.



Austrálsky premiér Anthony Albanese konštatoval, že táto dohoda "predstavuje najväčšiu jednorazovú investíciu do obranyschopnosti Austrálie v celej našej (austrálskej) histórii".



Canberra svojich regionálnych partnerov uistila, že austrálske ponorky budú mať jadrový pohon, no nebudú niesť jadrové zbrane.



Zopakoval to v utorok aj prezident USA Joe Biden, ktorý uviedol, že tieto plány odrážajú dlhodobý záväzok Washingtonu chrániť mier a stabilitu v ázijsko-tichomorskom regióne.



Čína už minulý týždeň vydala vyhlásenie, v ktorom deklarovala, že avizovaná dohoda predstavuje vážne riziko v podobe šírenia jadrových zbraní a podnecuje preteky v zbrojení.



Austrálsky minister obrany Richard Marles v utorok informoval, že pred oznámením dohody jeho krajina v rámci diplomacie kontaktovala mnohých regionálnych a svetových lídrov. Minister povedal, že Austrália sa dokonca ponúkla, že bude informovať Čínu.



Bez toho, aby konkrétne spomenul Čínu, Marles vyhlásil, že Austrália musí reagovať na zvyšovanie vojenskej sily v Tichomorí.



"Ak by sme tak neurobili, história by nás odsúdila," zdôraznil.



Vzniku paktu AUKUS - v roku 2021 - predchádzalo zrušenie kontraktu austrálskej vlády na flotilu konvenčných ponoriek postavených vo Francúzsku v hodnote 66 miliárd dolárov. Medzi Francúzskom a Austráliou to vyvolalo diplomatický spor, ktorého urovnanie trvalo niekoľko mesiacov, pripomenula AFP.



Nový model ponorky SSN-AUKUS je dlhodobým projektom. Vyvíja sa na základe britského dizajnu, s americkou technológiou a významnými investíciami do všetkých troch priemyselných základní, uviedol ešte v pondelok poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.