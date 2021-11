Peking a Naí Dillí zaznamenali vysokú úroveň znečistenia ovzdušia

Peking/Naí Dillí 5. novembra (TASR) - Hlavné mesto Číny Peking a indická metropola Naí Dillí zaznamenali v piatok vysokú úroveň znečistenia ovzdušia, informovala agentúra AFP.



Oblasti na severe Číny v piatok pokryl smog a viditeľnosť bola v niektorých oblastiach obmedzená na menej než 200 metrov, píše AFP s odvolaním sa na čínske meteorologické úrady. Školám v Pekingu nariadili z dôvodu vážneho znečistenia ovzdušia zrušiť hodiny telesnej výchovy a všetky činnosti na vonkajších priestranstvách.



Uzavreté boli z dôvodu slabej viditeľnosti aj časti cestných komunikácií do veľkých miest vrátane Šanghaja a severovýchodočínskych veľkomiest Tchien-ťin a Cha-er-pin.



Hodnota jemných častíc v ovzduší (PM 2,5) bola na úrovni približne 230, čo je omnoho viac, než je hodnota odporúčaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), teda 15. Tieto častice môžu preniknúť do pľúc a vyvolať respiračné ochorenia.



Úrady v Pekingu kladú znečistenie ovzdušia za vinu "nepriaznivým poveternostným podmienkam" a šíreniu znečistenia v jednotlivých oblastiach.



Čína na prebiehajúcej klimatickej konferencii OSN (COP26) v škótskom Glasgowe čelí kritike za nedostatočné opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia. Čínsky prezident Si Ťchin-ping sa na glasgowskom podujatí osobne nezúčastnil, pripomína AFP.



Čína do ovzdušia vypúšťa najviac emisií skleníkových plynov zo všetkých krajín sveta. Zároveň navyšuje aj výrobu uhlia, ktoré pokrýva približne 60 percent spotreby energie v Číne.



V indickej metropole Naí Dillí sa v noci na piatok nahromadil toxický smog. Spôsobili ho svetlice vypúšťané počas hinduistického sviatku svetiel díválí.



Hodnota častíc PM 2,5 v Naí Dillí bola na niektorých miestach na úrovni 400. Indický najvyšší súd zakázal predaj svetlíc v Naí Dillí. Mnohí z približne 20 miliónov obyvateľov mesta ich však aj tak používali.



IQAir, švajčiarska organizácia, ktorá poskytuje informácie o stave ovzdušia, v správe v roku 2020 uviedla, že 22 z 30 miest s najviac znečistením ovzduší sa nachádza v Indii.



Naí Dillí bolo označené za najviac znečistené hlavné mesto na svete. Medicínsky časopis The Lancet uvádza, že znečistené ovzdušie v Indii v roku 2019 spôsobilo 1,67 milióna úmrtí.