Peking bude podporovať Rusko pri suverenite a bezpečnosti

Peking 15. júna (TASR) - Peking bude aj naďalej podporovať Moskvu pri záležitostiach týkajúcich sa "suverenity a bezpečnosti". Uviedol to v stredu čínsky prezident Si Ťin-pching počas telefonátu s ruským náprotivkom Vladimorom Putinom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"(Čína) je ochotná aj naďalej podporovať (Rusko) pri záležitostiach, ktoré sa týkajú jeho základných záujmov a hlavných obáv, ako napríklad suverenity a bezpečnosti," citovala čínska televízia CCTV slová Si Ťin-pchinga.



Na vyriešení krízy na Ukrajine by podľa čínskeho prezidenta mali pracovať "zodpovedným spôsobom" všetky strany. Si Ťin-pching zároveň zopakoval, že jeho krajina je ochotná pomôcť situáciu vyriešiť, píše denník The Guardian.



Podľa CCTV čínsky prezident vyzdvihol pozitívny vývoj čínsko-ruských vzťahov, ku ktorému prišlo od začiatku tohto roka v situácii poznačenej "globálnymi nepokojmi a zmenami". Peking je zároveň podľa prezidenta ochotný "zintenzívniť strategickú koordináciu medzi krajinami".



Čína je tiež pripravená "posilniť komunikáciu a koordináciu" s Ruskom v rámci medzinárodných organizácií a vyvinúť tlak na "medzinárodný poriadok a globálne vedenie k rozumnejšiemu vývoju", dodal Si Ťin-pching.



Medzi čínskym a ruským prezidentom sa v stredu uskutočnil v poradí druhý telefonát odvtedy, čo ruské vojská 24. februára vpadli na Ukrajinu. Peking pritom odmietol odsúdiť ruskú inváziu a vyzýva na vyriešenie situácie prostredníctvom rokovaní.