Peking bude pri vstupe do verejných priestorov vyžadovať covidpas

Peking 7. júla (TASR) - Čínske hlavné mesto Peking vydalo nariadenie, na základe ktorého sa od pondelka tamojší obyvatelia budú musieť preukazovať potvrdením o očkovaní proti novému druhu koronavírusu pri vstupe do niektorých verejných priestorov, akými sú napríklad múzeá, knižnice či telocvične. Výnimky budú platiť pre osoby, ktoré sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AP.



Očkovací certifikát nebude potrebné predkladať v reštauráciách ani na úradoch. V Pekingu, ako aj vo viacerých mestách Číny je covidpas nutné predložiť v mnohých vládnych zariadeniach.



Hovorca pekinského zdravotníckeho výboru Li Ang v stredajšom vyhlásení uviedol, že "vakcinácia je stále najúčinnejším prostriedkom na kontrolu šírenia COVID-19". Dodal, že v Pekingu je proti covidu zaočkovaných vyše 23 miliónov ľudí. Ak by bol tento údaj presný, išlo by o viac než celú populáciu čínskej metropoly, poznamenal.



Prísnejšie pravidlá už teraz platia v Pekingu pre medicínskych pracovníkov a zamestnancov dodávateľských služieb a verejnej dopravy, ktorí musia byť plne zaočkovaní proti covidu, dodáva AP.



Vyhlásenie predstaviteľov Pekingu vyvolalo na sociálnych sieťach pobúrenie. Užívatelia spochybňujú napríklad možnosť získať potvrdenie o tom, že niekto sa nemôže dať zaočkovať. Okrem iného nemajú jasno ani v tom, či môžu nezaočkované osoby využívať metro.