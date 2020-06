Peking hlási 22 nových prípadov nákazy, otestovali dva milióny ľudí

Peking 21. júna (TASR) - Čínska metropola Peking hlásila v nedeľu 22 nových prípadov nákazy novým koronavírusom po masovom testovaní, pri ktorom v snahe zastaviť ďalšie šírenie vírusu v meste odobrali viac než dva milióny vzoriek. Informovala o tom agentúra AFP.



Nové ohnisko v Pekingu vyvolalo obavy z opätovného rozšírenia nákazy v Číne, ktorá dostala epidémiu počas uplynulých mesiacov do značnej miery pod kontrolu. V meste uzavreli desiatky lokalít, uzavreli školy a obyvateľov vyzvali, aby necestovali, ak to nie je nevyhnutné.



V pekinskom ohnisku malo pozitívne testy dosiaľ vyše 220 ľudí. Štátna tlačová agentúra Sinchua uviedla, že miestne úrady zriadili viac ako 2000 stanovíšť, na ktorých odobrali 2,3 milióna vzoriek.



Nákaza sa objavila na veľkoobchodnej tržnici Sin-fa-ti, čo podnietilo obavy o bezpečnosť dodávok potravín v meste. Táto tržnica totiž pokrýva vyše 70 percent zásobovania Pekingu čerstvými poľnohospodárskymi produktmi.



Celkovo Čína v nedeľu zaznamenala 26 nových prípadov nákazy, z nich tri sa vyskytli v provincii Che-pej susediacej s Pekingom. Jeden z týchto pacientov pracoval na trhu Sin-fa-ti.



Zdravotnícke úrady potvrdili tiež jeden prípad zavlečený zo zahraničia. Infekcie prinesené čínskymi občanmi vracajúcimi sa do vlasti tvorili väčšinu nových prípadov až do výskytu nového ohniska v Pekingu.