Peking hlási prvý prípad ochorenia COVID 19 po takmer dvoch mesiacoch

Peking 11. júna (TASR) - Čínske úrady ohlásili vo štvrtok prvý prípad ochorenia COVID-19 v hlavnom meste Peking po takmer dvoch mesiacoch. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.



Podľa denníka Žen-min ž'-pao, ktorý je oficiálnym médiom čínskej komunistickej strany, vyšetrili v stredu v miestnej klinike z dôvodu horúčky 52-ročného muža. Ten tvrdí, že počas posledných dvoch týždňov neopustil Peking a ani nebol v kontakte s nikým, kto by bol pricestoval zo zahraničia.



Čína podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa doposiaľ eviduje 84.209 prípadov a 4638 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.



Čínske úrady tvrdia, že prenos nákazy v rámci krajiny do značnej miery zastavili, no napriek tomu sa ešte stále nájdu výnimky. Čína sa tak zameriava na prípady nákazy zavlečené zo zahraničia, keďže postupne začína zmierňovať obmedzenia týkajúce sa leteckej dopravy a pohybu ľudí prichádzajúcich z ostatných krajín.