Peking hlási, že situácia v meste je mimoriadne vážna

Peking 16. júna (TASR) - Situácia v čínskej metropole Peking je "mimoriadne vážna", oznámil v utorok hovorca mestskej administratívy Sü Che-ťien v súvislosti s novými prípadmi nákazy novým koronavírusom. Úrady už spustili hromadné testovanie obyvateľstva a v takmer 30 štvrtiach Pekingu zaviedli karanténu.



"V súčasnosti je najdôležitejšou a najnaliehavejšou úlohou rozhodne predísť epidémii a kontrolovať ju," povedal na tlačovej konferencii Sü Che-ťien s tým, že mesto musí "prijať čo najodhodlanejšie, najrozhodnejšie a najprísnejšie opatrenia", aby dostalo situáciu pod kontrolu.



Podľa agentúry AFP Peking nahlásil v utorok 27 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ich celkový počet tak za posledných päť dní stúpol na 106.



Novým ohniskom nákazy je veľké farmárske trhovisko Sin-fa-ti, čo vyvolalo obavy možnej druhej vlny epidémie nového koronavírusu.



Úrady zatvorili v utorok úrady ďalšie trhovisko - Tchien-tchao-chung-lien. Nachádza sa vo štvrti Si-čcheng. Koronavírus tam zistili jednému zo zamestnancov.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že nový výskyt koronavírusu je vzhľadom na veľkosť Pekingu dôvodom na obavy. "Je potrebné to prešetriť a kontrolovať. A presne to robia čínske úrady," uviedol riaditeľ núdzových operácií WHO Mike Ryan.