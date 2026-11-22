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Peking kritizuje zákaz prístupu k americkým číslam pre čínske firmy
Čínske ministerstvo obchodu v reakcii uviedlo, že tieto kroky sú v rozpore s konsenzom, na ktorom sa dohodli lídri oboch krajín.
Autor TASR
Peking 22. novembra (TASR) - Čína v nedeľu kritizovala rozhodnutie americkej Federálnej komisie pre komunikáciu (FCC), ktorá nedávno zakázala čínskym telekomunikačným firmám priamy prístup k americkým telefónnym číslam. Na vyhlásenie čínskeho ministerstva obchodu upozornila agentúra Reuters, informuje TASR.
FCC vo štvrtok zakázala spoločnostiam China Mobile, China Telecom a China Unicom, ako aj ďalším poskytovateľom priamy prístup k americkým telefónnym číslam s odvolaním na obavy o národnú bezpečnosť.
Čínske ministerstvo obchodu v reakcii uviedlo, že tieto kroky sú v rozpore s konsenzom, na ktorom sa dohodli lídri oboch krajín. Spojené štáty vyzvala, aby tento zákaz zrušili, inak Peking prijme protiopatrenia.
FCC vo štvrtok zakázala spoločnostiam China Mobile, China Telecom a China Unicom, ako aj ďalším poskytovateľom priamy prístup k americkým telefónnym číslam s odvolaním na obavy o národnú bezpečnosť.
Čínske ministerstvo obchodu v reakcii uviedlo, že tieto kroky sú v rozpore s konsenzom, na ktorom sa dohodli lídri oboch krajín. Spojené štáty vyzvala, aby tento zákaz zrušili, inak Peking prijme protiopatrenia.