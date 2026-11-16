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Peking: Lídri USA, Ruska a Číny prerokujú mier a strategickú stabilitu

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Čínsky prezident Si Ťin-pching. Foto: TASR/AP

Donald Trump, Vladimir Putin a Si Ťin-pching sa podľa očakávaní stretnú vo štvrtok v čínskom Šen-čene popri zasadnutí Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC).

Autor TASR
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Peking 16. novembra (TASR) - Prezidenti USA, Ruska a Číny budú na svojom historicky prvom trojstrannom summite diskutovať o udržaní svetového mieru a podpore strategickej stability vo vzťahoch medzi veľmocami, uviedlo v pondelok čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Donald Trump, Vladimir Putin a Si Ťin-pching sa podľa očakávaní stretnú vo štvrtok v čínskom Šen-čene popri zasadnutí Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC). Peking stretnutie trojice lídrov potvrdil už skôr v pondelok.

„Jeho význam bude prelomový,“ poznamenala na neskoršej tlačovej konferencii hovorkyňa čínskej diplomacie Mao Ning s tým, že prezidentov čaká „hĺbková výmena názorov“.

Trump avizoval, že so Si Ťin-pchingom a s Putinom chce hovoriť predovšetkým o jadrovom odzbrojení. To ale Čína odmieta s tvrdením, že Spojené štáty majú oveľa väčší jadrový arzenál. Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok povedal, že svetová organizácia je pripravená podporiť akékoľvek prípadné úsilie o denuklearizáciu.

Americký prezident sa zrejme bude venovať aj vojne s Iránom, neočakáva sa však, že témou summitu bude rusko-ukrajinský konflikt, ktorého urovnanie sa Spojené štáty snažia sprostredkovať, uviedla AFP.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase varoval, že summit USA-Rusko-Čína by ich lídrom mohol poskytnúť príležitosť na prerozdelenie globálnych sfér vplyvu podobne ako počas druhej svetovej vojny. Okrem toho by tým Moskva podľa neho získala ďalšiu významnú diplomatickú výhodu.
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