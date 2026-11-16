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Peking: Lídri USA, Ruska a Číny prerokujú mier a strategickú stabilitu
Donald Trump, Vladimir Putin a Si Ťin-pching sa podľa očakávaní stretnú vo štvrtok v čínskom Šen-čene popri zasadnutí Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC).
Autor TASR
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Peking 16. novembra (TASR) - Prezidenti USA, Ruska a Číny budú na svojom historicky prvom trojstrannom summite diskutovať o udržaní svetového mieru a podpore strategickej stability vo vzťahoch medzi veľmocami, uviedlo v pondelok čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Donald Trump, Vladimir Putin a Si Ťin-pching sa podľa očakávaní stretnú vo štvrtok v čínskom Šen-čene popri zasadnutí Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC). Peking stretnutie trojice lídrov potvrdil už skôr v pondelok.
„Jeho význam bude prelomový,“ poznamenala na neskoršej tlačovej konferencii hovorkyňa čínskej diplomacie Mao Ning s tým, že prezidentov čaká „hĺbková výmena názorov“.
Trump avizoval, že so Si Ťin-pchingom a s Putinom chce hovoriť predovšetkým o jadrovom odzbrojení. To ale Čína odmieta s tvrdením, že Spojené štáty majú oveľa väčší jadrový arzenál. Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok povedal, že svetová organizácia je pripravená podporiť akékoľvek prípadné úsilie o denuklearizáciu.
Americký prezident sa zrejme bude venovať aj vojne s Iránom, neočakáva sa však, že témou summitu bude rusko-ukrajinský konflikt, ktorého urovnanie sa Spojené štáty snažia sprostredkovať, uviedla AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase varoval, že summit USA-Rusko-Čína by ich lídrom mohol poskytnúť príležitosť na prerozdelenie globálnych sfér vplyvu podobne ako počas druhej svetovej vojny. Okrem toho by tým Moskva podľa neho získala ďalšiu významnú diplomatickú výhodu.
Donald Trump, Vladimir Putin a Si Ťin-pching sa podľa očakávaní stretnú vo štvrtok v čínskom Šen-čene popri zasadnutí Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC). Peking stretnutie trojice lídrov potvrdil už skôr v pondelok.
„Jeho význam bude prelomový,“ poznamenala na neskoršej tlačovej konferencii hovorkyňa čínskej diplomacie Mao Ning s tým, že prezidentov čaká „hĺbková výmena názorov“.
Trump avizoval, že so Si Ťin-pchingom a s Putinom chce hovoriť predovšetkým o jadrovom odzbrojení. To ale Čína odmieta s tvrdením, že Spojené štáty majú oveľa väčší jadrový arzenál. Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok povedal, že svetová organizácia je pripravená podporiť akékoľvek prípadné úsilie o denuklearizáciu.
Americký prezident sa zrejme bude venovať aj vojne s Iránom, neočakáva sa však, že témou summitu bude rusko-ukrajinský konflikt, ktorého urovnanie sa Spojené štáty snažia sprostredkovať, uviedla AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase varoval, že summit USA-Rusko-Čína by ich lídrom mohol poskytnúť príležitosť na prerozdelenie globálnych sfér vplyvu podobne ako počas druhej svetovej vojny. Okrem toho by tým Moskva podľa neho získala ďalšiu významnú diplomatickú výhodu.