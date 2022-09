Peking: Návrh amerického zákona sa dotýka nezávislosti Taiwanu

Peking 15. septembra (TASR) - Čína vyhlásila, že nový americký návrh zákona, ktorý by umožnil Spojeným štátom posielať Taiwanu priamu vojenskú pomoc, "vysiela skutočne zlý signál a dotýka sa nezávislosti Taiwanu a separatistických síl pôsobiacich na tomto ostrove". Píše o tom agentúra AFP.



Keby tento návrh zákona, ktorý v stredu schválil Senátny výbor pre zahraničné vzťahy, prešiel bez problémov celým Senátom i Snemovňou reprezentantov amerického Kongresu, "vážne otrasie politickým základom čínsko-amerických vzťahov," nechala sa vo štvrtok počuť hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Ak sa tak stane, "bude mať táto právna norma mimoriadne vážne dôsledky na... stabilitu v Taiwanskom prielive," zdôvodnila námestníčka riaditeľa informačného oddelenia čínskeho rezortu diplomacie.



Na základe nového návrhu zákona o politike voči Taiwanu by mu Spojené štáty mohli počas nasledujúcich štyroch rokov poskytovať vojenskú pomoc v hodnote 4,5 miliardy dolárov.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, a to aj napriek tomu, že tento ostrov má vlastnú nezávislú vládu.



V uplynulých týždňoch vyvolala zvýšené napätie medzi Pekingom a Tchaj-pejom cesta predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej na Taiwan. Čínska ľudová republika v reakcii na túto návštevu, ktorá sa uskutočnila 2. augusta, spustila v Taiwanskom prielive rozsiahle vojenské cvičenie.



Taiwan následne navštívili aj ďalšie americké delegácie.