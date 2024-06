Peking nesúhlasí so sankciami, ktoré uvalila EÚ na čínske spoločnosti

Peking 25. júna (TASR) - Čína sa v utorok ohradila voči sankciám Európskej únie na 19 čínskych spoločností, ktoré podľa Západu podporujú ruskú inváziu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Na zozname zverejnenom v pondelok v úradnom vestníku Európskej únie sa nachádzalo niekoľko spoločností so sídlom v Hongkongu aj dve globálne spoločnosti v oblasti satelitov, ktoré podľa AFP obchodujú so žoldniermi ruskej Vagnerovej skupiny.



Na všetky spoločnosti sa teraz vzťahujú prísne obmedzenia pre predaj "tovaru a technológií dvojakého použitia", ktoré by mohli slúžiť na "posilnenie ruského obranného a bezpečnostného sektora". Podľa Číny ide o "jednostranné sankcie, ktoré nemajú žiadnu oporu v medzinárodnom práve".



"Rozvoj obchodu a spolupráce Číny a Ruska nie je namierený proti tretím stranám," ozrejmila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. "Žiadame preto európsku stranu o zrušenie sankcií a prijmeme potrebné opatrenia na ochranu legitímnych práv a záujmov čínskych podnikov," dodala.



V rámci 14. balíka sankcií EÚ proti Rusku pribudlo na zoznam 61 ďalších subjektov, ktoré obvinili z priamej podpory ruského zbrojárskeho priemyslu. Ich celkový počet sa tak zvýšil na 675 spoločností. K 19 čínskych firmám sa pridalo aj deväť tureckých, dve kirgizské, jedna indická a kazašská a jedna zo Spojených arabských emirátov.