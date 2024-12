Peking obviňuje EÚ z očierňovania čínskych firiem

Peking 17. decembra (TASR) - Čína v utorok obvinila Európsku úniu z očierňovania čínskych firiem. Reaguje tak na uvalenie sankcií Bruselom voči čínskym spoločnostiam, ktoré podľa EÚ zásobujú ruskú armádu vo vojne proti Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



EÚ v pondelok zaradila na svoj sankčný zoznam štyri čínske firmy, ktoré podozrieva z "dodávania citlivých komponentov pre drony a mikroelektronické komponenty" ruskej armáde.



Na zozname sa ocitli aj ďalšie dve firmy a jedna čínska podnikateľka za obchádzanie sankcií EÚ, ktoré sú zamerané na zastavenie dodávok vybavenia do Moskvy.



Peking "prijme potrebné opatrenia na rozhodnú ochranu riadnych a legitímnych práv a záujmov čínskych podnikov", uviedol v reakcii na opatrenia Bruselu hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na pravidelnom brífingu.



EÚ už aj v minulosti zasiahla čínske spoločnosti sankciami za podporu ruských ozbrojených síl, no tie, ktoré zaviedla v pondelok, sú doteraz vôbec najtvrdšie, napísala AFP.



Lin tvrdí, že sankcie nemajú oporu v medzinárodnom práve. "Pokiaľ ide o Ukrajinu, Čína sa vždy snažila podporovať mierové rozhovory a nikdy neposkytla zbrane stranám zapojeným do konfliktu," zopakoval deklarovaný postoj Pekingu. Zároveň vyzval EÚ, aby "prestala očierňovať a viniť Čínu bez akýchkoľvek vecných dôvodov".



Čína sa k vojne na Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej invázii, stavia ako neutrálna strana a tvrdí, že Moskve ani Kyjevu neposiela vojenskú pomoc - na rozdiel od Spojených štátov a iných západných krajín.



K Rusku má však Čína podľa AFP naďalej blízko politicky i ekonomicky. Členské štáty NATO preto Peking označujú za "rozhodujúceho podporovateľa" vojny, ktorú navyše ani nikdy neodsúdil.