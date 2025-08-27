< sekcia Zahraničie
Peking: Očakávať od Číny účasť na rokovaniach o odzbrojení je nereálne
Komunistická vláda v Pekingu podľa jeho slov presadzuje politiku, že jadrové zbrane nepoužije ako prvá, a stratégiu sebaobrany.
Autor TASR
Peking 27. augusta (TASR) - Čína v stredu označila za nereálne očakávať od nej účasť na rokovaniach o jadrovom odzbrojení medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyjadril presvedčenie, že Čína bude ochotná pripojiť sa k trojstranným rozhovorom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Čína a Spojené štáty sú z hľadiska jadrovej kapacity na úplne odlišnej úrovni a jadrová politika a prístupy oboch krajín k zabezpečeniu strategickej bezpečnosti sú tiež odlišné. Je nerozumné a nereálne požadovať, aby Čína vstúpila do trojstranných rokovaní o jadrovom odzbrojení spolu s Ruskom a USA,“ povedal hovorca čínskeho ministerstvo zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.
Komunistická vláda v Pekingu podľa jeho slov presadzuje politiku, že jadrové zbrane nepoužije ako prvá, a stratégiu sebaobrany. „Štáty s najväčšími jadrovými arzenálmi by mali úprimne plniť svoje osobitné prioritné povinnosti v oblasti jadrového odzbrojenia,“ dodal hovorca s tým, že Čína sa nezapojí do pretekov v zbrojení s inými krajinami.
Trump ešte v júli vyhlásil, že USA čoskoro začnú s Ruskom rokovať o možnostiach jadrového odzbrojenia s cieľom predĺžiť platnosť zmluvy New START, ktorá inak vyprší na budúci rok. „Je to problém pre celý svet – keď zrušíte jadrové obmedzenia, je to veľký problém,“ povedal vtedy americký prezident.
V pondelok - ešte pred stretnutím s juhokórejským prezidentom I če-mjongom - šéf Bieleho domu oznámil, že jednou z vecí, ktoré sa USA snažia s Ruskom a Čínou dosiahnuť, je „denuklearizácia“.
„Myslím si, že jadrové odzbrojenie je veľmi – je to veľký cieľ, ale Rusko je ochotné to urobiť a myslím si, že Čína bude tiež ochotná to urobiť. Nemôžeme dovoliť, aby sa jadrové zbrane šírili. Musíme to zastaviť. Ich sila je príliš veľká,“ povedal Trump.
Malajzijský minister zahraničných vecí Mat Hasan v júli vyhlásil, že Čína podpíše zmluvu zakazujúcu jadrové zbrane v regióne juhovýchodnej Ázie, hneď ako budú pripravené všetky dokumenty, pripomenula agentúra Reuters.
