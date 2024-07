Peking odmieta obvinenia, ktoré na adresu Číny zazneli na pôde NATO

Peking 12. júla (TASR) - Čína nikdy nebude akceptovať "nepodložené obvinenia" vznesené proti nej na summite NATO vo Washingtone, povedal minister zahraničných vecí Wang I svojmu holandskému kolegovi Casparovi Veldkampovi v telefonickom rozhovore.



Podľa agentúry Reuters o tom v piatok informovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí.



Wang I uviedol, že Čína je ochotná udržiavať kontakty s NATO, od ktorej však očakáva, že nebude zasahovať do jej vnútorných záležitostí a spochybňovať jej záujmy.



Povedal, že Čína a krajiny NATO majú odlišné politické systémy a hodnoty, ale to by nemalo byť pre alianciu NATO dôvodom, aby "vyvolávala konfrontáciu s Čínou".



Čína vo štvrtok kritizovala vyhlásenie summitu NATO, v ktorom lídri členských krajín uviedli, že Čína sa stala rozhodujúcim podporovateľom vojnového úsilia Ruska na Ukrajine a Peking naďalej predstavuje systémové výzvy pre Európu a bezpečnosť.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí pripomenul, že Čína nie je pôvodcom krízy na Ukrajine. Dodal, že postoj Číny k Ukrajine je otvorený a jej cieľom je podporovať mierové rozhovory a usilovať sa o politické riešenie.



Pokiaľ ide o vzťahy s Holandskom, Wang I povedal, že Čína je ochotná nadviazať úzke vzťahy s novou holandskou vládou a viesť s ňou všestranný dialóg.



Dodal, že Čína verí, že Holandsko povzbudí Európsku úniu, aby na Čínu nazerala objektívne a racionálne, a že zohrá konštruktívnu úlohu pri udržiavaní rozvoja vzťahov medzi Čínou a EÚ.