Peking odmieta Trumpove výzvy na vyvinutie ekonomického tlaku na Čínu
Autor TASR
Peking 5. septembra (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v piatok „dôrazne odmietlo“ výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. V piatok európskym štátom odkázal, aby vyvinuli ekonomický tlak na Čínu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Dôrazne odmietame neustále vťahovanie Číny do tejto záležitosti a ostro nesúhlasíme s vyvíjaním takzvaného ekonomického tlaku na Čínu,“ vyhlásil na tlačovej konferencii hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.
Trump vo štvrtok podľa zdroja agentúry Reuters vyhlásil, že „európski lídri musia vyvíjať ekonomický tlak na Čínu za jej financovanie ruského vojnového úsilia.“ Uviedol to v telefonickom rozhovore s lídrami koalície ochotných, ktorí sa stretli na summite v Paríži. Európske krajiny zároveň vyzval, aby prestali nakupovať ruskú ropu, pretože to podľa neho pomáha Moskve financovať svoje vojenské ťaženie proti Ukrajine.
