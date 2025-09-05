Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
< sekcia Zahraničie

Peking odmieta Trumpove výzvy na vyvinutie ekonomického tlaku na Čínu

.
Čínsky prezident Si Ťin-pching. Foto: TASR/AP

Trump vo štvrtok podľa zdroja agentúry Reuters vyhlásil, že európski lídri musia vyvíjať ekonomický tlak na Čínu za jej financovanie ruského vojnového úsilia.

Autor TASR
Peking 5. septembra (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v piatok „dôrazne odmietlo“ výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. V piatok európskym štátom odkázal, aby vyvinuli ekonomický tlak na Čínu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Dôrazne odmietame neustále vťahovanie Číny do tejto záležitosti a ostro nesúhlasíme s vyvíjaním takzvaného ekonomického tlaku na Čínu,“ vyhlásil na tlačovej konferencii hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.

Trump vo štvrtok podľa zdroja agentúry Reuters vyhlásil, že „európski lídri musia vyvíjať ekonomický tlak na Čínu za jej financovanie ruského vojnového úsilia.“ Uviedol to v telefonickom rozhovore s lídrami koalície ochotných, ktorí sa stretli na summite v Paríži. Európske krajiny zároveň vyzval, aby prestali nakupovať ruskú ropu, pretože to podľa neho pomáha Moskve financovať svoje vojenské ťaženie proti Ukrajine.
.

Neprehliadnite

REMIŠOVÁ: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

Smutná správa: Zomrel svetoznámy odevný návrhár Giorgio Armani

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP