Peking odmieta tvrdenia Nemecka o tlaku vyvíjanom na Hongkončanov

Berlín 24. februára (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v stredu odmietlo ako "neopodstatnené" hodnotenie nemeckej vlády, podľa ktorého Peking vyvíja tlak na občanov Hongkongu žijúcich v emigrácii v Nemecku. Uviedla to agentúra DPA.



"Predmetná správa je úplne bezdôvodná," povedal novinárom hovorca čínskeho rezortu diplomacie Wang Wen-pin. "Je to iba pokus umelo vyvolať polemiku, ktorý si nezaslúži odpoveď," dodal.



Tieto vyjadrenia prišli v reakcii na vyhlásenie nemeckého ministerstva vnútra, ktoré tvrdí, že podporovatelia hongkonského protestného hnutia žijúci v Nemecku boli zastrašovaní štátnymi aktérmi.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo nemeckú stranu, aby sa "zdržala nezodpovedných vyjadrení a nezasahovala do čínskych vnútorných záležitostí vrátane Hongkongu".



V Hongkongu polícia zasahuje proti stúpencom opozície už mesiace. V reakcii na neutíchajúce protesty a výzvy požadujúce demokratické slobody v Hongkongu tam čínske komunistické vedenie minulý rok zaviedlo prísny a nejasne formulovaný bezpečnostný zákon. Je to doposiaľ najrozsiahlejší zásah do autonómie Hongkongu, ktorý na tomto poloautonómnom území dáva čínskym bezpečnostným orgánom rozsiahle právomoci.