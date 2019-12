Peking odmietol obavy NATO z Číny

Peking 5. decembra (TASR) - Čína vo štvrtok odmietla tvrdenie, že predstavuje hrozbu pre iné krajiny, a zdôraznila, že je "mierovou veľmocou". Peking tak reagoval na záverečné vyhlásenie podpísané členskými štátmi NATO na dvojdňovom summite pri Londýne, v ktorom prvýkrát spomínajú ako novú možnú hrozbu práve rozmáhajúcu sa vojenskú mocnosť Čínu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok 3. decembra povedal, že Severoatlantická aliancia sa musí spoločne vyrovnať so silnejúcimi vojenskými schopnosťami Číny, napríklad s jej raketami, ktoré dokážu zasiahnuť Európu aj USA.



Aliancia v stredu v záverečnom vyhlásení na summite NATO pri Londýne uviedla, že si uvedomuje, že "rastúci vplyv a medzinárodná politika Číny predstavujú príležitosti aj výzvy". Na summite v meste Watford neďaleko Londýna sa zúčastnili lídri 29 členských krajín NATO, Slovensko zastupovala prezidentka Zuzana Čaputová.



Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing vo štvrtok povedala, že "rast moci Číny je rastom mierovej veľmoci" a že "netreba spájať hrozbu s veľkosťou krajiny".



Na pravidelnej tlačovej konferencii hovorkyňa uviedla, že "najväčšou hrozbou, ktorej svet dnes čelí, je unilateralizmus a zastrašovacie kroky". Bola to jemne skrytá narážka na Spojené štáty. Unilateralizmus je sklon konať samostatne, keď treba, a nebrať ohľady na záujmy iných krajín.



"Škodí to dokonca aj spojencom Ameriky," dodala hovorkyňa.



Dvojdňový summit NATO pri Londýne zatienila zlá atmosféra okolo prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý označil kanadského premiéra Justina Trudeaua za "človeka dvoch tvárí". Reagoval tým na video, ktoré zachytávalo skupinu lídrov zo spojeneckých štátov, vrátane Trudeaua, na recepcii v Buckinghamskom paláci, ako si robia posmech z chaotických vystúpení amerického prezidenta na tlačových konferenciách.



NATO v záverečnej deklarácii na summite takisto zdôraznilo, že "je potrebné spoliehať sa na bezpečné a odolné" systémy, predovšetkým pokiaľ ide o technológiu mobilnej komunikácie 5G (piatej generácie).



Táto zmienka v deklarácii vyjadruje silnejúce obavy, ktorá majú NATO a západné krajiny z podielu čínskych firiem, hlavne Huawei, na budovaní sietí potrebných pre budúcu generáciu mobilnej komunikácie.