Peking odsúdil hongkonských demonštrantov za činy podobné terorizmu

Prodemokratickí aktivisti zablokovali v utorok v rámci už desiateho týždňa protivládnych protestov dva terminály hongkonského letiska a narušili tým už po druhý deň v poradí jeho prevádzku.

Hongkong 14. augusta (TASR) - Čína odsúdila v stredu prodemokratických demonštrantov z hongkonského letiska za "teroristické činy" po tom, ako protestujúci zbili dvoch mužov. Informovala o tom agentúra AFP.



Prodemokratickí aktivisti zablokovali v utorok v rámci už desiateho týždňa protivládnych protestov dva terminály hongkonského letiska a narušili tým už po druhý deň v poradí jeho prevádzku.



Malá skupina demonštrantov pri tejto príležitosti obkľúčila, zviazala a zbila muža v žltej novinárskej veste, ktorého neskôr šéfredaktor čínskeho štátneho denníka Global Times (Chuan-čchiou š'-pao) označil za jedného zo svojich žurnalistov.



Druhý napadnutý muž bol obyvateľom neďalekého mesta Šen-čen a podľa dostupných informácií ho protestujúci zadržiavali približne dve hodiny, kým dovolili, aby ho zobrala sanitka.



"Zásadne nesúhlasíme s týmito činmi, ktoré sa ponášajú na terorizmus", vyhlásila hovorkyňa čínskeho štátneho úradu pre Hongkong a Macao Sü Lu-jing, ktorá oboch napadnutých mužov označila ako "krajanov z pevninskej Číny".



Hovorkyňa ďalej zdôraznila, že tento "extrémne ohavný zločin musí byť tvrdo potrestaný v súlade so zákonom".



Aktivisti v Hongkongu obrátili svoju pozornosť na letisko po týždňoch veľkých pokojných zhromaždení - a čoraz násilnejších stretov medzi ich tvrdým jadrom a políciou -, v ktorých nevybojovali žiadne ústupky od predstaviteľov mesta alebo Pekingu.



Hongkong, jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny, bol uplynulý víkend už desiatykrát dejiskom často násilných protestov proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy".



Demonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.