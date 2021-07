Peking odsúdil návrh WHO na vyšetrovanie čínskych laboratórií

Peking 22. júla (TASR) - Návrh Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vykonať audity čínskych laboratórií v rámci ďalšieho vyšetrovania pôvodu koronavírusu je proti "zdravému rozumu" a je "arogantný voči vede", povedal vo štvrtok námestník čínskej Národnej zdravotníckej komisie Ceng I-sin.



Predstaviteľ tohto hlavného orgánu čínskej republiky pre oblasť zdravotníctva novinárom ďalej povedal, že bol "mimoriadne prekvapený", keď šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus minulý piatok navrhol opäť vyšetriť virologické laboratóriá v meste Wu-Chan, kde bol koronavírus SARS-CoV-2 prvý raz detegovaný.



Teória, že koronavírus mohol uniknúť z laboratória vo Wu-chane, bola dlho odmietaná ako pravicová konšpiračná teória, pričom aj vyšetrovatelia WHO ju pôvodne označili za "extréme nepravdepodobnú", pripomína AFP.



Tedros však minulý týždeň vo štvrtok novinárom povedal, že snaha vylúčiť teóriu o laboratórnom úniku bola "unáhlená".



Riaditeľ národného laboratória pre biologickú bezpečnosť v Wuchanskom virologickom inštitúte (WIV) Jüan Č'-ing vo štvrtok novinárom povedal, že v zariadení "nedošlo k žiadnemu úniku patogénov ani nákaze zamestnancov", odkedy toto laboratórium v roku 2018 otvorili.



Ako pripomína AFP, WHO je pod stále väčším tlakom vykonať nové, detailnejšie vyšetrovanie pôvodu nového koronavírusu.



Správa z prvého vyšetrovania bola zverejnená v marci, neobsahovala však jednoznačné závery o tom, ako sa vírus, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, preniesol na človeka.



Vedci v marcovej správe uvádzajú štyri scenáre, čo sa týka pôvodu nákazy. Zhrnuli, že prenos zo živočíšneho medzihostiteľa je pravdepodobný až veľmi pravdepodobný. Priamy prenos z netopierov na ľudí označili za pravdepodobný. Rozšírenie nákazy z chladeného tovaru bolo podľa nich síce možné, ale nepravdepodobné.



Teóriu o tom, že koronavírus mohol uniknúť z laboratória v čínskom meste Wu-chan, vyšetrovatelia označili za "extréme nepravdepodobnú".