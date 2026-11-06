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Peking odsúdil nové americké sankcie voči Kube
Nový balínk sankcií, ktorý americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo vo štvrtok, sa zameriava na kubánsky ropný a elektronický sektor.
Autor TASR
Peking 6. novembra (TASR) - Čína v piatok odsúdila najnovšie americké sankcie voči Kube, ktorými sa podľa nej USA snažia sabotovať čínsko-kubánske vzťahy. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Nový balínk sankcií, ktorý americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo vo štvrtok, sa zameriava na kubánsky ropný a elektronický sektor. Po prvý raz sa týka aj dvoch čínskych spoločností, ktoré podľa Washingtonu dodávali kubánskej armáde elektroniku a ďalšie bezpečnostné vybavenie. Ide o štátnu firmu China National Electronic Import-Export Company (CEIEC) a súkromnú spoločnosť Beijing H&C Technologies.
„Čína sa rozhodne stavia proti zasahovaniu USA do čínsko-kubánskej spolupráce a jej sabotovaniu,“ vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. Sankcie označil za nezákonné a za príklad uplatňovania extrateritoriálnej jurisdikcie, teda rozširovania právomoci štátu aj na osoby či spoločnosti pôsobiace mimo jeho územia. Peking podľa neho prijme „všetky potrebné opatrenia“ na ochranu svojich firiem.
Sankcie sa okrem iných vzťahujú aj na Anu Rodríguezovú Lastresovú, dcéru výkonného prezidenta GAESA, rozsiahleho podnikateľského konglomerátu pod kontrolou kubánskej armády.
Washington od januára uvalil na Kubu rozsiahle sankcie a ropnú blokádu, ktoré ochromili jej ekonomiku a spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a nedostatok základných potrieb. Americký prezident Donald Trump naznačil možnosť vojenskej intervencie s cieľom zvrhnúť tamojší komunistický režim.
Nový balínk sankcií, ktorý americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo vo štvrtok, sa zameriava na kubánsky ropný a elektronický sektor. Po prvý raz sa týka aj dvoch čínskych spoločností, ktoré podľa Washingtonu dodávali kubánskej armáde elektroniku a ďalšie bezpečnostné vybavenie. Ide o štátnu firmu China National Electronic Import-Export Company (CEIEC) a súkromnú spoločnosť Beijing H&C Technologies.
„Čína sa rozhodne stavia proti zasahovaniu USA do čínsko-kubánskej spolupráce a jej sabotovaniu,“ vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. Sankcie označil za nezákonné a za príklad uplatňovania extrateritoriálnej jurisdikcie, teda rozširovania právomoci štátu aj na osoby či spoločnosti pôsobiace mimo jeho územia. Peking podľa neho prijme „všetky potrebné opatrenia“ na ochranu svojich firiem.
Sankcie sa okrem iných vzťahujú aj na Anu Rodríguezovú Lastresovú, dcéru výkonného prezidenta GAESA, rozsiahleho podnikateľského konglomerátu pod kontrolou kubánskej armády.
Washington od januára uvalil na Kubu rozsiahle sankcie a ropnú blokádu, ktoré ochromili jej ekonomiku a spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a nedostatok základných potrieb. Americký prezident Donald Trump naznačil možnosť vojenskej intervencie s cieľom zvrhnúť tamojší komunistický režim.