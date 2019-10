Peking plánuje nahradiť správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú

Peking 23. októbra (TASR) - Peking plánuje do marca nahradiť správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú dočasným zástupcom, informoval v stredu denník Financial Times (FT).



Ako pripomenula agentúra AFP, propekinská šéfka čelí kritike demonštrantov v tomto poloautonómnom čínskom meste, kde už takmer päť mesiacov trvajú prodemokratické protesty.



Čínska vláda vyjadrila Lamovej aj hongkonskej polícii podporu, pričom demonštrantov označuje za "výtržníkov" a násilie odsudzuje.



Podľa FT, ktoré sa odvolali na nemenovaných predstaviteľov oboznámených s rokovaniami, Peking pripravuje plán, na základe ktorého by ju nahradili dočasným zástupcom.



Ak prezident Si Ťin-pching tento návrh schváli, Lamovú by mali vo funkcii nahradiť do marca, píšu Financial Times. Medzi predpokladanými kandidátmi sú podľa denníka bývalý riaditeľ hongkonského menového úradu Norman Čchen či politik Henry Tchang.



Zmienené zdroje však pre Financial Times tiež uviedli, že vymenovanie nástupcu Lamovej bude závisieť od toho, či sa situácia v tomto čínskom meste stabilizuje.



Masové protesty sa v Hongkongu začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon o extradícii.



V stredu hongkonské úrady oficiálne stiahli tento nepopulárny zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová 4. septembra. Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície na protestoch, prepustenie zatknutých osôb, zrušenie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.