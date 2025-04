Peking po tvrdeniach Kyjeva žiada zdržať sa nezodpovedných vyjadrení

Peking 10. apríla (TASR) - Čína vo štvrtok vyzvala „príslušné strany“ vojny na Ukrajine, aby sa zdržali „nezodpovedných vyjadrení“. Bez konkrétneho menovania tak reagovala na tvrdenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Peking vie o verbovaní čínskych občanov Ruskom do bojov na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Zelenskyj v stredu povedal, že Kyjev má informácie o 155 Číňanoch bojujúci v ruskej armády proti Ukrajine. Deň predtým oznámil, že ukrajinská armáda zajala údajne dvoch čínskych občanov, ktorí proti nej bojovali v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.



Ukrajinská strana zverejnila video s jedným z väzňov, na ktorom má muž vo vojenskej uniforme spútané ruky. Počas rozhovoru s ukrajinským predstaviteľom, ktorý nie je zachytený na videu, zajatec napodobňoval zvuky z boja a vyslovil niekoľko slov v mandarínčine, napísala AFP. Kremeľ odmietol tieto správy komentovať.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien vo štvrtok povedal, že Čína vždy vyžadovala, aby sa jej občania „vyhýbali zapojeniu do ozbrojených konfliktov v akejkoľvek forme“.



„Čína nie je tvorcom ukrajinskej krízy ani jej účastníkom. Sme presvedčenými podporovateľmi a aktívnymi propagátormi mierového riešenia. Odporúčame príslušným stranám, aby správne a jasne uznali úlohu Číny a zdržali sa nezodpovedných vyjadrení,“ uviedol Lin Ťien v reakcii na otázku k Zelenského vyjadreniam.



Moskva a Peking od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prehĺbili svoju politickú, vojenskú a hospodársku spoluprácu. Čína sa v rámci tohto konfliktu prezentuje ako neutrálna krajina a tvrdí, že neposiela zbrane ani jednej strane - na rozdiel od USA a ďalších západných krajín.



Členské krajiny NATO ju napriek tomu označujú Čínu za „rozhodujúceho prispievateľa“ k invázii Moskvy, ktorú nikdy neodsúdila. Kyjev opakovane vyzýval Peking, aby vytvoril tlak na Moskvu a ukončil jej inváziu, pre ktorú zahynuli už desaťtisíce ľudí.



Zelenskyj v stredu taktiež povedal, že „otvorené zapojenie čínskych občanov do bojových operácií... je zámerným krokom k rozšíreniu vojny“. Rusko podľa jeho slov „vťahuje do vojny iné krajiny“.