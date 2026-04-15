< sekcia Zahraničie
Peking podporuje mierové rokovania, povedal Wang I v telefonáte
Arákčí úlohu Pekingu v súvislosti s týmto konfliktom ocenil.
Autor TASR
Peking 15. apríla (TASR) - Čína podporuje prímerie medzi USA a Iránom, ako aj ich mierové rokovania. V stredu to v telefonáte povedal iránskemu ministrovi zahraničných vecí Abbásovi Arákčímu jeho čínsky rezortný partner Wang I. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Mierové rokovania sú „v hlbokom záujme iránskeho ľudu a zároveň sú spoločnou nádejou krajín regiónu a medzinárodného spoločenstva“, uviedol Wang I podľa vyhlásenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí.
Dodal, že Peking je ochotný naďalej zohrávať „konštruktívnu úlohu“ v súvislosti s mierom na Blízkom východe po tom, ako sa v prvom kole rokovaní medzi Iránom a USA nepodarilo dosiahnuť dohodu. Delegácie oboch krajín sa stretli cez víkend v pakistanskom Islamabade.
„Suverénna bezpečnosť, legitímne práva a záujmy Iránu by mali byť rešpektované a chránené“ ako krajiny hraničiacej s Hormuzským prielivom, poznamenal Wang I. Dodal, že „zároveň... by mala byť zaručená sloboda plavby a bezpečnosť“.
Arákčí úlohu Pekingu v súvislosti s týmto konfliktom ocenil. Podľa vyhlásenia čínskeho rezortu povedal, že Irán „očakáva, že Čína bude zohrávať pozitívnu úlohu pri presadzovaní mieru a ukončení konfliktu“.
Šéf iránskej diplomacie tiež vyjadril „ochotu Teheránu naďalej hľadať racionálne a realistické riešenie prostredníctvom mierových rokovaní“, uvádza sa v stanovisku.
Mierové rokovania sú „v hlbokom záujme iránskeho ľudu a zároveň sú spoločnou nádejou krajín regiónu a medzinárodného spoločenstva“, uviedol Wang I podľa vyhlásenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí.
Dodal, že Peking je ochotný naďalej zohrávať „konštruktívnu úlohu“ v súvislosti s mierom na Blízkom východe po tom, ako sa v prvom kole rokovaní medzi Iránom a USA nepodarilo dosiahnuť dohodu. Delegácie oboch krajín sa stretli cez víkend v pakistanskom Islamabade.
„Suverénna bezpečnosť, legitímne práva a záujmy Iránu by mali byť rešpektované a chránené“ ako krajiny hraničiacej s Hormuzským prielivom, poznamenal Wang I. Dodal, že „zároveň... by mala byť zaručená sloboda plavby a bezpečnosť“.
Arákčí úlohu Pekingu v súvislosti s týmto konfliktom ocenil. Podľa vyhlásenia čínskeho rezortu povedal, že Irán „očakáva, že Čína bude zohrávať pozitívnu úlohu pri presadzovaní mieru a ukončení konfliktu“.
Šéf iránskej diplomacie tiež vyjadril „ochotu Teheránu naďalej hľadať racionálne a realistické riešenie prostredníctvom mierových rokovaní“, uvádza sa v stanovisku.