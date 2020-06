Peking pohrozil Washingtonu protireakciou na kroky voči čínskym médiám

Peking 24. júna (TASR) - Čína pohrozila protiopatreniami v reakcii na krok amerických úradov, ktoré tento týždeň pridali štyri čínske médiá medzi organizácie považované za "zastupiteľské úrady na diplomatickej misii". Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Americká strana svoj krok zdôvodnila tým, že štvorica dotknutých médií má väzby na vládnucu čínsku komunistickú stranu.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien označil tento krok amerických úradov za ďalší príklad zákrokov proti čínskym médiám pôsobiacim v USA. Takéto kroky sú podľa hovorcu v rozpore s deklarovaným princípom slobody tlače a budú mať negatívny vplyv na prácu čínskych novinárov.



"Žiadame Spojené štáty, aby upustili od mentality a ideologických predsudkov z čias studenej vojny a okamžite zastavili túto prax, ktorá neslúži nikomu. V opačnom prípade budeme musieť na tieto kroky odpovedať," dodal hovorca Čao.



Opatrenie sa týka médií China Central Television, China News Service, the People’s Daily and the Global Times, píše agentúra Reuters.



Tieto čínske médiá budú musieť predložiť identifikačné údaje všetkých zamestnancov v USA, ako aj údaje o majetkových pomeroch, čo je postup, ktorý sa uplatňuje v prípade pracovníkov zastupiteľských úradov.



Podľa amerického rezortu diplomacie totiž nejde o štandardné spravodajské médiá, ale o subjekty zastupujúce záujmy čínskej komunistickej strany.



Piatim ďalším čínskym médiám bolo už v marci nariadené obmedziť počet ľudí, ktorých v USA môžu zamestnávať, a to mesiac po tom, ako boli označené úradmi za diplomatické misie. Čína vtedy odpovedala zrušením oprávnení na vykonávanie žurnalistickej činnosti všetkým novinárom z New York Times, Wall Street Journal a Washington Post.