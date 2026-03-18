Streda 18. marec 2026
Peking ponúka Taiwanu energetickú bezpečnosť za zjednotenie s Čínou

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V čase vojny na Blízkom východe a prerušenia námorných trás cez strategický Hormuzský prieliv sa vlády po celom svete snažia zabezpečiť alternatívne zdroje energie.

Autor TASR
Peking 18. marca (TASR) – Čína ponúkla v stredu Taiwanu podľa vlastných slov energetickú stabilitu, ak bude akceptovať vládu Pekingu, informovala agentúra Reuters. Zhodnotila to ako súčasť snahy Číny presvedčiť samosprávny ostrov o prínosoch zjednotenia, ktoré Tchaj-pej odmieta, píše TASR.

V čase vojny na Blízkom východe a prerušenia námorných trás cez strategický Hormuzský prieliv sa vlády po celom svete snažia zabezpečiť alternatívne zdroje energie. Taiwan nakupuje tretinu skvapalneného zemného plynu od Kataru a neodoberá žiadne energetické zdroje z Číny. Podľa Tchaj-peja si zaistil náhradné dodávky na najbližšie mesiace.

Hovorca čínskeho úradu pre záležitosti Taiwanu Čchen Pin-chua novinárom povedal, že „pokojné znovuzjednotenie“ by Taiwanu prinieslo lepšiu ochranu v oblasti energií a zdrojov s podporou „silnej vlasti“. „Sme pripravení taiwanským krajanom poskytnúť stabilnú a spoľahlivú energetickú a surovinovú bezpečnosť, aby mohli žiť lepší život,“ vyhlásil hovorca.

Taiwanská vláda na vyjadrenie bezprostredne nereagovala. Nároky Pekingu na zvrchovanosť nad ostrovnou krajinou však odmieta s tým, že o budúcnosti môžu rozhodnúť len jej občania.

Komunistická Čína dlhodobo ponúka Taiwanu autonómiu na základe princípu „jedna krajina, dva systémy“, čo nepodporuje žiadna z hlavných taiwanských politických strán. Čína sa nikdy nezriekla použitia vojenskej sily na ovládnutie Taiwanu.
