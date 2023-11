Peking poprel obvinenie, že čínska loď zranila austrálskych potápačov

Peking 20. novembra (TASR) - Peking v pondelok upozornil Canberru pred "bezohľadnými a nezodpovednými obvineniami voči Číne". Reagoval tak na tvrdenie Austrálie, že sonarové impulzy vyžarované čínskou vojenskou loďou "pravdepodobne" zranili potápačov austrálskeho vojenského námorníctva. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vyzývame austrálsku stranu, aby rešpektovala skutočnosti a prestala bezohľadne a nezodpovedne obviňovať Čínu," povedal hovorca čínskeho rezortu obrany Wu Čchien. Dodal, že Čína sa "nezapojila do žiadnych aktivít, ktorý by mohli zasiahnuť austrálskych potápačov".



Austrálsky minister obrany Richard Marles v sobotu obvinil Peking z "nebezpečného a neprofesionálneho správania" na mori okolo fregaty HMAS Toowoomba, ktorá podporovala snahy OSN o presadzovanie sankcií v japonskej výhradnej ekonomickej zóne. Táto fregata patrí Kráľovskému austrálskemu vojenskému námorníctvu (RAN).



Marles spresnil, že potápači odstraňovali zapletené siete z lodnej vrtule, keď sa k plavidlu priblížil čínsky torpédoborec, ktorý "pravdepodobne" zranil niekoľko vojakov sonarom namontovaným na trupe lode.



Hovorca čínskeho ministerstva obrany uviedol, že austrálska verzia udalostí je "úplne v rozpore s faktami". "Čínsky torpédoborec 'Ningbo' prijal opatrenia, ako je sledovanie, monitorovanie, identifikácia a overovanie v súlade so zákonom a predpismi," tvrdí Wu.



Čína a Austrália sa v súčasnosti po rokoch sporov snažia o zlepšenie vzťahov. Austrálsky premiér Anthony Albanese podnikol začiatkom novembra prelomovú cestu do Pekingu, pričom pokrok ocenil ako "nespochybniteľne veľmi pozitívny", pripomína AFP.



Napätie medzi Canberrou a Pekingom v oblasti bezpečnosti však pretrváva pre rozširujúci sa vplyv Číny v ázijsko-tichomorskom regióne.