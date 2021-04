Peking poprel správy o nízkej účinnosti čínskych vakcín

Peking 12. apríla (TASR) - Šéf Čínskeho centra na kontrolu a prevenciu chorôb (CCDC) Kao Fu vyhlásil, že jeho tvrdenia o účinnosti čínskych vakcín proti koronavírusu boli nesprávne interpretované. Jeho slová, že čínske očkovacie látky poskytujú nízku mieru ochrany, sú podľa neho "absolútnym nedorozumením". Uviedol to pre pondelňajšie vydanie novín Global Times, informovala agentúra DPA.



Šéf CCDC, ktorý je v medzinárodných vedeckých kruhoch známy pod menom George Fu Gao, podľa vlastných slov prezentoval "vedeckú verziu", podľa ktorej by jednou z možností, ako zvýšiť účinnosť očkovacích látok, mohla byť adaptácia vakcín či podávanie jednotlivých dávok vakcíny od rozličných výrobcov.



"Miera ochrany všetkých vakcín na svete je niekedy vysoká a niekedy nízka. Ako zlepšiť ich účinnosť je otázka, ktorou sa musia zaoberať vedci na celom svete," povedal.



Kao Fu na sobotnej konferencii v meste Čcheng-tu na juhozápade Číny povedal, že čínske vakcíny neposkytujú "veľmi vysokú mieru ochrany". Témou podujatia bolo, ako vyriešiť nedostatočnú ochranu, ktorú poskytujú súčasné vakcíny. Kao Fu tiež uviedol, že čínska vláda práve zvažuje, či by mala použiť rôzne vakcíny vyvinuté rôznymi technológiami.



O čínskych vakcínach existuje omnoho menej verejne dostupných dát než o očkovacích látkach vyvinutých v iných častiach sveta. Kritici poukazujú práve na nedostatok transparentnosti, čo sa týka ich bezpečnosti a účinnosti, a to najmä v súvislosti s údajmi z tretej fázy klinických štúdií.