Peking poprel zhromažďovanie dát európskych používateľov v ich sieťach

Peking 11. júla (TASR) - Peking v piatok opäť odmietol obvinenia, že by od čínskych firiem žiadal „nezákonné“ zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov ich používateľov. Znovu tak reagoval na májové rozhodnutie írskej Komisie pre ochranu údajov (DPC), ktorá v mene EÚ udelila spoločnosti TikTok pokutu 530 miliónov eur pre porušenie pravidiel ochrany osobných údajov európskych používateľov (GDPR). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Čínska vláda prikladá veľký význam ochrane súkromia a bezpečnosti údajov a chráni ich v súlade so zákonom,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Dodala, že Peking „nikdy nepožadoval a nebude požadovať, aby firmy alebo jednotlivci nelegálne zhromažďovali alebo uchovávali údaje“.



„Dúfame, že európska strana bude rešpektovať trhové hospodárstvo a spravodlivú hospodársku súťaž a zabezpečí férové, spravodlivé a nediskriminačné podnikateľské prostredie pre spoločnosti zo všetkých krajín,“ vyhlásila hovorkyňa.



DPC je hlavný regulátor ochrany súkromia pre veľké technologické spoločnosti v EÚ. TikToku udelil pokutu 2. mája za slabú transparentnosť voči používateľom. Podľa DPC mali k údajom o používateľoch tejto platformy prístup čínske úrady, čo Peking už viackrát poprel.



Vyšetrovanie DPC trvalo od septembra 2021 do mája 2023. Spoločnosť ByteDance so sídlom v Číne ako vlastník TikToku tvrdí, že odvtedy prijala v súvislosti s ochranou údajov európskych užívateľov opatrenia, ktoré vo vyšetrovaní neboli zohľadnené. Spoločnosť TikTok dostala lehotu šesť mesiacov, aby spôsob spracovávania týchto údajov prispôsobila pravidlám EÚ.