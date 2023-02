Peking potvrdil, že balón pozorovaný nad Latinskou Americkou je čínsky

Peking 6. februára (TASR) - Čína v pondelok potvrdila, že balón, ktorý bol pozorovaný nad Kolumbiou, je čínsky. Stalo sa tak po tom, čo Spojené štáty cez víkend zostrelili údajný čínsky špionážny balón. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Objekt pozorovaný nad Kolumbiou bol podľa čínskeho ministerstva "z Číny", no išlo o civilný objekt použitý na letové testy".



"Ovplyvnený počasím spolu s jeho obmedzenou ovládateľnosťou sa balón výrazne odchýlil od svojho očakávaného kurzu a náhodne vstúpil do latinskoamerického a karibského vzdušného priestoru," uviedla hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie Mao Ning.



"Čína je zodpovedná krajina a vždy striktne dodržuje medzinárodné právo... S dotknutými krajinami sme komunikovali, postupujeme primerane a neohrozíme žiadnu krajinu," dodala Mao.



Americký Pentagon v piatok uviedol, že nad Latinskou Amerikou bol pozorovaný ďalší zrejme čínsky špionážny balón. Kolumbijská armáda neskôr oznámila, že zaznamenala objekt "s vlastnosťami podobnými balónu". Jeho pohyb monitorovali, kým neopustil kolumbijsky vzdušný priestor a v spolupráci s ďalšími krajinami vyšetruje jeho pôvod.



Prelet podobného balóna nad Spojenými štátmi výrazne ovplyvnil už aj tak napäté americko-čínske vzťahy. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v dôsledku incidentu zrušil plánovanú cestu do Pekingu, ktorá mala zmierniť napätie.



Americká armáda údajný čínsky špionážny balón zostrelila pri pobreží Južnej Karolíny. Čína to v pondelok kritizovala a trvala na tom, že išlo o výskumný meteorologický balón, ktorý sa vychýlil z kurzu.