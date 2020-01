Peking kvôli vírusu pozastaví prímestskú autobusovú dopravu

Peking 25. januára (TASR) - Čínske hlavné mesto Peking od nedele dočasne pozastaví prímestskú autobusovú dopravu. Opatrenie súvisí so snahou úradov dostať pod kontrolu nový koronavírus podobný pôvodcovi ochorenia SARS, ktorý sa šíri v Číne, no zaznamenali ho aj vo viacerých ďalších krajinách. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií.



Všetka "cestná osobná doprava" z a do Pekingu bude od nedele pozastavená, píše čínsky denník Žen-min ž'-pao (Ľudový denník) odvolávajúc sa na požiadavky vyplývajúce z potreby "prevencie a kontroly" vírusu.



Nový, doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc, sa prenáša aj z človeka na človeka. Dosiaľ mu podľahlo 41 ľudí a viac ako 1300 osôb ním vo viacerých krajinách nakazilo. Zo samotnej Číny hlásia vyše 1200 potvrdených prípadov.



Prípady ochorení hlásili tiež v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Taiwane, v Singapure, Vietname, Nepále, Austrálii i v USA, informuje stanica BBC. Tri prípady nákazy — prvé v Európe — potvrdili v piatok aj vo Francúzsku.



Predpokladaným zdrojom nákazy je trhovisko s plodmi mora v 11-miliónovom meste Wu-chan, odkiaľ sa vírus rozšíril aj do viacerých ďalších ázijských krajín.



Čína v sobotu pridala ďalších päť lokalít na zoznam miest, v ktorých platia obmedzenia v mestskej hromadnej doprave. Tieto opatrenia doposiaľ zasiahli najmenej 56 miliónov obyvateľov v 18 mestách. Obmedzenia sa týkajú aj osláv lunárneho Nového roka, ktoré sa začali v sobotu.



Čínsky prezident Si Ťin-pching sa domnieva, že Čína dokáže v boji s vírusom "zvíťaziť". Vyjadril sa takto v sobotu na zasadnutí politbyra komunistickej strany. Uviedol pritom, že pokiaľ v krajine panuje "neochvejná dôvera a spolupráca" a fungujú isté precízne opatrenia, tak "budeme určite schopní túto bitku vyhrať".



Si Ťin-pching však zároveň varoval, že vzhľadom na rýchle šírenie vírusu čelí Čína naozaj závažnej situácii a práve preto "je nevyhnutné posilniť centralizované a jednotné vedenie ústredného výboru (vládnucej komunistickej strany)."



Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) medzičasom informoval, že USA chystajú na nedeľu charterový let, ktorým chcú do vlasti priviesť amerických občanov a diplomatov z mesta Wu-chan, ktoré je považované za epicentrum nákazy.



WSJ s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou uviedol, že na palube lietadla by malo byť asi 230 ľudí vrátane diplomatov z miestneho konzulátu USA ako aj iných amerických občanov s rodinami. Denník dodal, že Washingtonu sa v rámci rokovaní podarilo v ostatných dňoch dostať na takýto let súhlas čínskeho ministerstva zahraničných vecí a ďalších úradov. USA zároveň podľa zdroja WSJ plánujú dočasne zatvoriť svoj konzulát vo Wu-chane.