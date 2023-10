Peking prepustil po rokoch väzby austrálsku novinárku čínskeho pôvodu

Sydney 11. októbra (TASR) - Čína prepustila austrálsku novinárku čínskeho pôvodu Cheng Lei (Čcheng Lej), ktorú vyše tri roky zadržiavala vo väzbe pre nejasné obvinenia zo špionáže. Novinárka v stredu pricestovala do austrálskeho Melbourne, kde sa stretla so svojimi dvoma deťmi a ďalšími príbuznými.



Jej prepustenie aj návrat oznámil austrálsky premiér Anthony Albanese s tým, že k nemu došlo po sérií právnych postupov. Peking sa k správe bezprostredne nevyjadril, píše TASR podľa agentúr AFP a AP.



Cheng Lei (48) pracovala až do svojho zadržania v auguste 2020 osem rokov ako moderátorka pre anglickojazyčnej čínskej televízie CGTN, pričom sa venovala najmä ekonomickým témam.



Čínske úrady ju zadržiavali vo väzbe od augusta 2020, hoci až do februára 2021 nebola oficiálne zatknutá. Až v uvedenom termíne ju bez ďalších podrobností obvinili z vyzradenia štátnych tajomstiev inej krajine. Následný proces s ňou sa konal za zatvorenými dverami, pričom na pojednávaniach sa nemohol zúčastniť dokonca ani len austrálsky veľvyslanec v Číne.



Cheng Lei sa narodila v Číne, no ako desaťročná sa s rodinou presťahovala do Austrálie a získala tamojšie občianstvo.



O bezútešných podmienkach v čínskom väzení napísala svojho času list, ktorý nadiktovala austrálskym činiteľom. Išlo o jej prvé verejné vyhlásenie od zadržania, pričom ho označila za "ľúbostný list pre 25 miliónov ľudí".



Austrálčanom z väzenia písala o tom, ako jej chýba slnečné svetlo a tiež jej dve deti (v súčasnosti 11 a 14 ročné), ktoré počas jej uväznenia žili v Melbourne so svojou starou mamou.



Čína je najväčším obchodným partnerom Austrálie a najväčším odberateľom austrálskej železnej rudy. V ostatných rokoch však majú obe krajiny veľmi napäté vzťahy.



Jednak v dôsledku toho, že Canberra požiadala svojho času o nezávislé medzinárodné vyšetrovanie vzniku pandémie koronavírusu v Číne, ako aj pre to, že sa rozhodla neumožniť čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei vybudovať v Austrálii sieť 5G.



Peking uvalil v reakcii na tieto opatrenia sankcie na viaceré austrálske produkty vrátane uhlia, morských plodov a vína. Tieto obmedzenia sa postupne rušia, ako sa vzťahy medzi krajinami zlepšujú, píše AFP.



Albanese má ešte v tomto roku Čínu navštíviť, pričom čelil tlaku verejnosti, aby dovtedy zabezpečil prepustenie zmienenej novinárky. Canberra zároveň s Pekingom rokuje aj o možnom prepustení ďalšieho Austrálčana čínskeho pôvodu, spisovateľa Yanga Hengjuna, ktorého Čína zadržiava taktiež pre obvinenia zo špionáže už od roku 2019.