Peking preveruje správy o narušení japonského vzdušného priestoru

Peking 27. augusta (TASR) - Peking preveruje tvrdenia Tokia o preniknutí čínskeho vojenského lietadla do japonského vzdušného priestoru. Uviedlo to v utorok čínske ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



Japonský vzdušný priestor narušilo čínske prieskumné lietadlo Y-9 v pondelok o 11.29 h miestneho času (4.29 h SELČ) na približne dve minúty neďaleko neobývaných ostrovov Dandžo v Juhočínskom mori, tvrdí Tokio. V reakcii na narušeniu vzdušného priestoru vzlietli japonské stíhačky. Japonská vláda uviedla, že išlo o "vážne narušenie" zvrchovanosti Japonska.



"Príslušné čínske úrady v súčasnosti zhromažďujú informácie a preverujú situáciu... Obe strany zachovali komunikáciu prostredníctvom existujúcich pracovných kanálov" povedal hovorca čínskej diplomacie Lin Ťien. Zároveň zdôraznil, že Čína nemá v úmysle zasahovať "do vzdušného priestoru žiadnej krajiny".