Wang I: Priateľstvo medzi Čínou a Ruskom je pevné ako skala

Peking 7. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v pondelok uviedol, že priateľstvo medzi Pekingom a Moskvou ostáva aj naďalej veľmi silné, a to aj napriek medzinárodnému odsúdeniu prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajinu. Wang I zároveň ponúkol pomoc Číny pri sprostredkovaní mieru, informovali agentúry AFP a Reuters.



Podľa šéfa čínskej diplomacie je priateľstvo Číny a Ruska "pevné ako skala", pričom "vyhliadky na budúcu spoluprácu" týchto dvoch krajín sú podľa neho "rozsiahle". Wang opísal vzťahy Ruska a Číny ako "najdôležitejšie bilaterálne vzťahy na svete“, ktoré "prispievajú k svetovému mieru, stabilite a rozvoju".



Wang I zároveň na tlačovej konferencii uviedol, že Čína pošle na Ukrajinu humanitárnu pomoc "tak skoro, ako to len bude možné", a je "ochotná spolupracovať pri potrebnom sprostredkovaní" mieru.



Podľa čínskeho ministra zahraničných vecí je "situácia na Ukrajine komplexná" a nevznikla za jednu noc. Peking pritom od vypuknutia vojny na Ukrajine odmietol odsúdiť konanie Ruska alebo nazvať jeho kroky inváziou, pričom žiada od Západu, aby rešpektoval "legitímne" ruské "bezpečnostné obavy", píše Reuters.



"Vyriešenie komplexné problému si vyžaduje pokoj a racionalitu, a nie prilievanie oleja do ohňa a prehlbovanie rozporov," uviedol Wang.



Agentúra AFP pripomína, že Peking opakovane uviedol, že zohrá "konštruktívnu úlohu pri výzvach na rokovania" týkajúcich sa vyriešenia ukrajinskej krízy. Dosiaľ sa však Čína nezaviazala na účasť ani organizáciu akýchkoľvek mierových rokovaní.



Podľa šéfa diplomacie Európskej únie Josepa Borrella by však práve Čína mala byť sprostredkovateľom budúcich mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, pretože západné krajiny sa tejto úlohy podľa neho ujať nemôžu.